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Şahin Irmak'ı öpüşürken gören Asena Tuğal: Hiç etkilenmedim

MAGAZİN HABERLERİ  | 15.03.2018 11:20 | Son Güncelleme

'Düğüm Salonu' filminde sevgilisi Şahin Irmak'ın İrem Sak ile öpüştüğü sahne hakkında konuşan Asena Tuğal, "Hiç etkilenmedim" dedi

Şahin Irmak'ı öpüşürken gören Asena Tuğal: Hiç etkilenmedim

Şahin Irmak'ın kaleme aldığı ve başrolünde yer aldığı 'Düğüm Salonu' filminin ilk gösterimi önceki gece Kanyon AVM'de yapıldı.

'Düğüm Salonu' filminin en çok konuşulan sahnesi Şahin Irmak ile İrem Sak'ın öpüşmesi oldu.

'İZLERKEN HİÇ ETKİLENMEDİM'

Şahin Irmak'ın kendisi gibi oyuncu sevgilisi Asena Tuğal, öpüşme sahnesiyle ilgili sorulara şu yanıtı verdi: "O sahnelerin nasıl çekildiğini bildiğim için izlerken hiç etkilenmedim. Filmi gözlerimi ayırmadan izledim ve çok beğendim."

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düğün salonu irem sak asena tuğral Şahin Irmak

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