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Şahin K. sosyal medyadan isyan etti: Hırsımdan ağladım

MAGAZİN HABERLERİ  | 01.03.2019 09:48 | Son Güncelleme

Oynadığı yetişkin filmlerle ünlenen oyuncu Şahin K. sosyal medya hesabından aşevi arabasından lüks bir aracın ekmek almasına isyan ederek, "Hırsımdan sarsıldım, ağladım." ifadelerini kullandı.

Şahin K. sosyal medyadan isyan etti: Hırsımdan ağladım

Yetişkin filmlerinin ünlü oyuncusu Şahin K., sosyal medya hesabından dikkat bir paylaşımda bulundu. Takipçisinden gelen bir mesajı yayımlayan Şahin K., "Yazıklar olsun, lanet olsun" diye isyan etti.

"BU DEVLET KİMSENİN BABASININ MALI DEĞİL"

Ankara'da belediyenin aşevi aracından ihtiyaç sahibi olmayan, kendilerine ait lüks bir araçla gelen iki kişinin, aşevi aracından 15 ekmek aldığını belirten takipçisinin mesajını paylaşan Şahin K., "Bu devlet kimsenin babasının mali değil. Kaynakları da ihtiyaç sahibi olmayan peşkeş çekilemez" diye yazdı.

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"HIRSIMDAN SARSILDIM, AĞLADIM""

Şahin K., olayı anlatan takipçisinin, "Aşevi aracı geldi. iki 'Toki apartman görevlisi' ki, bunlar kadrolu işçiler, 15'er ekmek aldı. ikinci fotoğrafta ki şahıs 60 bin TL değerindeki Renault-Megane aracına (sordum, araç o görevlinin malı imiş) binip gitti. Bakakaldım... Hırsımdan sarsıldım, ağladım" notunu da paylaştı.

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Şahin K yardım arabası aşevi sosyal medya

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