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Şahin Kendirci 'Müslüm' filminden ne kadar kazandı?

MAGAZİN HABERLERİ  | 22.11.2018 15:15 | Son Güncelleme

Usta sanatçı Müslüm Gürses'in hayatını konu alan Müslüm filminde, ustanın gençliğini canlandıran Şahin Kendirci, filmden 30 bin TL kazandığını açıkladı.

Şahin Kendirci 'Müslüm' filminden ne kadar kazandı?
  1. Sayfa programına katılan Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur ve Şahin Kendirci, gişede rekora koşan Müslüm filminin hasılatıyla alakalı son günlerde çıkan tartışmayla alakalı açıklamalarda bulundu.

"BU KONU NEDEN BU KADAR UZADI ANLAMADIM"

Muhterem Nur şunları söyledi; Ben bu hikâyeyi başka bir yapımcıya devrettim. Başka biri ile anlaşma yaptım, 300 bin lira karşılığında hakları devrettim. Bu konu o kadar uzun bir konu oldu ki anlatamam. Benim bu filmden hak talep etmem doğru değil.

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FİLMDEN NE KADAR KAZANDIĞINI AÇIKLADI

Filmde Müslüm Gürses'in gençliğini canlandıran Şahin Kendirci, filmden ne kadar kazandığını açıkladı. Kendirci, 30 bin TL kazandığını açıkladı.

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HERKES BU FİLMDE HAKKINI ALDI

Filmin yapımcısı Mustafa programa telefonla bağlanarak, "Herkes bu filmden hakkını aldı. Bu yüzden çok adaletli anlaşmalar yapıldığını düşünüyorum. Emeğe saygılı biri olarak yetiştirildim. Bunlar benim çok zoruma gidiyor. Müslüm Gürses'i tüm Türkiye gördü, tüm Türkiye özür diledi. Teşekkür ederim herkese" şeklinde konuştu.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
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