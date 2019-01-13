Şahin Kendirci’nin ikizi olay oldu!

İzlenme rekoru kıran Müslüm filminde arabesk müziğin babası olarak bilinen Müslüm Gürses’in gençliğini canlandıran Şahin Kendirci’nin ikiz kardeşi Muhammet Kendirci, Adana’da bir restoranda komi olarak çalışıyor.

Gösterime girdiği günden bugüne kadar yaklaşık 7 milyon kişi tarafından izlenerek gişe rekortmeni olan Müslüm filminin başrol oyuncularından Şahin Kendirci’nin çift yumurta ikizi Muhammet Kendirci, 10 yaşından beri çalışarak ailesine yardımcı oluyor.

14 Şubat 2002 doğumlu olan Şahin ve Muhammet Kendirci’yi birbirinden ayıran tek özellik ise sesleri. Kardeşinin milyonların gönlüne taht kurmasından gurur duyduğunu söyleyen Muhammet Kendirci, “O benim canımdır, onun benden sesi güzel, ben de ondan daha yakışıklıyım” dedi.

