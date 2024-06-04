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Sahnede ayakta duramıyordu! Serdar Ortaç sosyal medyadan açıkladı: İçkiyi...

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
04.06.2024 10:21
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Son dönemde açtığı canlı yayınlar ile gündeme gelen ve sık sık alkollü halleri ile görüntülenen Serdar Ortaç geçtiğimiz günlerde Harbiye'de verdiği konserde ayakta durmakta zorlandığı görülmüştü. Bu görüntülerin ardından fazla alkol tükettiği iddia edilmişti. Serdar Ortaç, şimdi ise Instagram hesabından yaptığı açıklamada sigara ve alkolü bıraktığını açıkladı.

Uzun yıllardır MS hastalığıyla mücadele ettiği bilinen şarkıcı Serdar Ortaç son dönemde açtığı yayınlarla ve sözleriyle gündeme geliyordu.

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Sık sık alkolü fazla kaçırıp kendini kaybeden Serdar Ortaç'ın TikTok ve Instagram'da yaptığı açıklamalar da tepki çekiyordu.

Ortaç'ın geçtiğimiz günlerde konser verdiği sahneye çok fazla alkol tüketerek çıktığı iddia edilmişti. Ayakta durmakta zorlanan ve şarkıları dahi okumakta zorlanan Ortaç, bir canlı yayın açarak içini döktü.

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"TERTEMİZ BİR HAYAT HEPİMİZE NASİP OLSUN"

Şarkıcı, Instagram hesabından sigara ve alkolü bıraktığını açıkladı. Ortaç, paylaştığı videoda şunları ifade etti:

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"Bugün içkiyi ve sigarayı bırakmamın 2. günü... 24 Haziran Harbiye Açık Hava konserime tertemiz bir sayfa ile başlayacağım. Doktoruma sonsuz teşekkür ediyorum. Bundan sonra tertemiz sigarasız bir hayat hepimize nasip olsun inşallah."

Vitrin


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