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  4. Tek celsede boşanmışlardı! Mehmet Aslantuğ ile ilgili sorulan o soruya Arzum Onan'dan samimi yanıt: "Elbette görüşüyoruz..."

Tek celsede boşanmışlardı! Mehmet Aslantuğ ile ilgili sorulan o soruya Arzum Onan'dan samimi yanıt: "Elbette görüşüyoruz..."

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
04.06.2024 09:35
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Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan 27 yıllık evliliklerini geçtiğimiz yıl mayıs ayında sonlandırmıştı. Geçtiğimiz gün Elle gecesine katılan Arzum Onan 'Mehmet Aslantuğ ile görüşüyor musunuz?' sorusuna verdiği yanıtla dikkat çekti.

İki ünlü oyuncu Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan 27 yıllık evliliğine geçtiğimiz yıl mayıs ayında sonlandırma kararı almıştı.

Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ, 29 Mayıs'ta anlaşmalı olarak boşanmış ve ikili adliyeden el ele çıkmasıyla sosyal medyada çok konuşulmuştu.

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"ÇOCUĞUMUZ VAR ZATEN"

Çiftin bu evlilikten ise Can Aslantuğ adında bir evlatları bulunuyor. Sosyal medya paylaşımları ile adından söz ettiren Onan, son olarak bir derginin etkinliğine katıldı.

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Etkinlikte gazetecilerin sorularını yanıtlayan Arzum Onan 'Mehmet Aslantuğ'la görüşüyor musunuz?' sorusuna verdiği yanıtla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

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Samimi bir şekilde cevap veren Onan, "Elbette görüşüyoruz. Çocuğumuz var zaten. Kötü olan bir şey yok!" diye konuştu.

Vitrin


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Arzum Onan Mehmet Aslantuğ
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