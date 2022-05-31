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Sahra Işık'tan Demet Akalın'a büyük taş! "İticilik konusunda sizinle kimse yarışamaz"

31.05.2022 23:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski Survivor yarışmacısı Sahra Işık, Survivor All Star 2022 sezonunu aktif olarak takip ediyor. Program hakkındaki görüşlerini sosyal medya hesabı üzerinden sık sık dile getiren Sahra Işık, ünlü şarkıcı Demet Akalın ile ters düştü.

Sahra Işık'tan Demet Akalın'a büyük taş! "İticilik konusunda sizinle kimse yarışamaz"

Survivor'a iki kez katılan Sahra Işık, yıllar içerisindeki değişimiyle görenleri hayrete uğratmıştı. Baştan aşağı adeta başka birine bürünen Işık, bir dönem magazin gündeminden düşmemişti. Ünlü isim, kendisi gibi aktif Survivor izleyicisi olan Demet Akalın'a laf çarpıttı.

SAHRA IŞIK'TAN DEMET AKALIN'A BÜYÜK TAŞ

Bilindiği üzere Sema Aydemir, Anıl Berk Baki ve Ayşe Yüksel'den sonra eleme potasına giren üçüncü isim olmuştu. Survivor'u yıllardır takip eden ve yarışmacılar hakkındaki paylaşımlarıyla çoğu zaman gündem olan Demet Akalın, Sema için 23 Mayıs'ta, "Ay Sema ne iticisin herkesin sinirini bozdun", "Ya Sema aşırı iticisin gel annem sen bittin" paylaşımlarında bulunmuştu.

Sahra Işık'tan Demet Akalın'a büyük taş!

Sahra Işık'tan Demet Akalın'a büyük taş!

"İTİCİLİK KONUSUNDA SİZİNLE KİMSE YARIŞAMAZ"

Sema'yı destekleyen Sahra Işık, ünlü şarkıcıya karşılık, "Demet Akalın Sema için 'İticisin elenmelisin' demiş. Demet hanım iticilik konusunda sizinle kimse yarışamaz" ifadelerini paylaştı.

Sahra Işık'tan Demet Akalın'a büyük taş!

"KİMSEYİ KANDIRAMAZSIN AYŞE'CİM"

Ayrıca Sahra Işık, Nagihan Karadere ve Sema Aydemir'i etiketleyerek yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "En iyi iki kadın yarışmacı... Gereksiz kumpaslarla kimseyi kandıramazsın Ayşe'cim. Zamanında Batuhan'la kendi takımının dedikodusunu yaptığını hepimiz gördük. Sema'ya laf etmeden önce Türkiye'de her şeyi izlediğimizi unutuyorsun."

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Demet Akalın
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