Şahsiyet oyuncuları Cansu Dere ile Metin Akdülger aşk mı yaşıyor?

Cansu Dere ile Metin Akdülger, Onur Saylak’ın yönettiği, Hakan Günday’ın senaryosunu yazdığı ‘Şahsiyet’teki performanslarıyla dikkat çekiyor. Güzel oyuncu dizide, cinayet büronun tek kadın polisi olan Nevra karakterini, Akdülger ise gazeteci Ateş’i canlandırıyor.

HT Magazin'de yer alan habere göre, ikili arasındaki gizemli ilişki, dizinin fanları tarafından heyecanla takip ediliyor.

Cansu Dere'nin, "Şahsiyet" isimli dizide başrolü paylaştığı 30 yaşındaki genç oyuncu Metin Akdülger ile set dışında sık sık buluştuğu iddia edildi.

Söylentilere bakılırsa iki oyuncu aşkın arifesinde...

