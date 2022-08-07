Sahte Kabadayı filmi 7 Ağustos 2022 Pazar akşamı bir kez daha ekrana gelecek. Natuk Baytan yönetmenliğini üstlendiği filmi Suavi Sualp kaleme almıştır. Peki Sahte Kabadayı nerede ve ne zaman çekildi? Sahte Kabadayı oyuncuları kimler, şarkıcı kadın kim? Merak edilen soruların yanıtı haberimizde...

SAHTE KABADAYI FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

İzmit'te babasından habersiz pişmaniye satan Kemal saf bir karakterdir. Aynı zamanda herkese kafa tutar. Babası muhtar tarafından öldürülünce miras bölünür. Babasının sağ kolu olan Avukat Kemal'e ulaşır ve durumu izah edip onu İstanbul'a çağırır. Sonrasında ise babasının mirasını almak için uğraş verir.

SAHTE KABADAYI FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Kemal Sunal Kemal

Yusuf Çağatay Sabri'nin Adamı

Suna Selen Şarkıcı

Yavuz Selekman Hamdi

Mümtaz Ener Avukat Kamil

Kazım Kartal Muhtar

Hasan Ceylan Dikiştutmaz Sabri

Hakkı Kıvanç Muhtar'ın Adamı Hayri

SAHTE KABADAYI FİLMİNDEKİ ŞARKICI KADIN KİM?

Sahta Kabadayı filminde şarkıcı rolünü canlandıran oyuncu Suna Selen'dir.

