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Sahte Kabadayı nerede ve ne zaman çekildi? Sahte Kabadayı oyuncuları kimler, şarkıcı kadın kim?

07.08.2022 19:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sahte Kabadayı filmi 7 Ağustos 2022 Pazar günü televizyon yayın akışında yer alması sebebiyle vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Üzerinden yıllar geçmesine rağmen halen ilgiyle izlenen Sahte Kabadayı filminin konusu ve oyuncuları araştırılıyor. Peki Sahte Kabadayı nerede ve ne zaman çekildi? Sahte Kabadayı oyuncuları kimler? İşte merak edilenler...

Sahte Kabadayı nerede ve ne zaman çekildi? Sahte Kabadayı oyuncuları kimler, şarkıcı kadın kim?

Sahte Kabadayı filmi 7 Ağustos 2022 Pazar akşamı bir kez daha ekrana gelecek. Natuk Baytan yönetmenliğini üstlendiği filmi Suavi Sualp kaleme almıştır. Peki Sahte Kabadayı nerede ve ne zaman çekildi? Sahte Kabadayı oyuncuları kimler, şarkıcı kadın kim? Merak edilen soruların yanıtı haberimizde...

SAHTE KABADAYI FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

İzmit'te babasından habersiz pişmaniye satan Kemal saf bir karakterdir. Aynı zamanda herkese kafa tutar. Babası muhtar tarafından öldürülünce miras bölünür. Babasının sağ kolu olan Avukat Kemal'e ulaşır ve durumu izah edip onu İstanbul'a çağırır. Sonrasında ise babasının mirasını almak için uğraş verir.

SAHTE KABADAYI FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Kemal Sunal Kemal
Yusuf Çağatay Sabri'nin Adamı
Suna Selen Şarkıcı
Yavuz Selekman Hamdi
Mümtaz Ener Avukat Kamil
Kazım Kartal Muhtar
Hasan Ceylan Dikiştutmaz Sabri
Hakkı Kıvanç Muhtar'ın Adamı Hayri

SAHTE KABADAYI FİLMİNDEKİ ŞARKICI KADIN KİM?

Sahta Kabadayı filminde şarkıcı rolünü canlandıran oyuncu Suna Selen'dir.

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Kemal Sunal sahte kabadayı
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