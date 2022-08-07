Sahte Kabadayı filmi 7 Ağustos 2022 Pazar akşamı bir kez daha ekrana gelecek. Natuk Baytan yönetmenliğini üstlendiği filmi Suavi Sualp kaleme almıştır. Peki Sahte Kabadayı nerede ve ne zaman çekildi? Sahte Kabadayı oyuncuları kimler, şarkıcı kadın kim? Merak edilen soruların yanıtı haberimizde...
İzmit'te babasından habersiz pişmaniye satan Kemal saf bir karakterdir. Aynı zamanda herkese kafa tutar. Babası muhtar tarafından öldürülünce miras bölünür. Babasının sağ kolu olan Avukat Kemal'e ulaşır ve durumu izah edip onu İstanbul'a çağırır. Sonrasında ise babasının mirasını almak için uğraş verir.
Kemal Sunal Kemal
Yusuf Çağatay Sabri'nin Adamı
Suna Selen Şarkıcı
Yavuz Selekman Hamdi
Mümtaz Ener Avukat Kamil
Kazım Kartal Muhtar
Hasan Ceylan Dikiştutmaz Sabri
Hakkı Kıvanç Muhtar'ın Adamı Hayri
Sahta Kabadayı filminde şarkıcı rolünü canlandıran oyuncu Suna Selen'dir.
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