Sahur ya da iftar sofralarında şipşak hazırlayabileceğiniz paketli, kolay yiyecekler

Ramazan boyunca hem sahurda hem iftarda farklı ve çeşitli yemekler hazırlamak bazen zor olabiliyor. İşte bu sebeple besleyici ve tok tutan malzemelerle hazırlanan paketli yemekler, sahur ve iftar sofralarındaki yerlerini alıyor. Hızlı şekilde hazırlayabileceğiniz, aynı zamanda da lezzetiyle sizi mest edecek birbirinden pratik hazır yiyeceklerin neler olduğunu merak ediyorsanız okumaya devam edin!

1. Sahurun yıldızı: Şerize Menemen

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Türk yemek kültüründe önemli bir yere sahip olan menemen, ramazan sofralarının da vazgeçilmezlerinden biri. Tüm malzemeleri tek tek yıkayıp kesip pişirmekle vakit harcamak istemeyenler, Şerize Menemen karışımına yalnızca yumurta ekleyerek bu leziz yemeği dakikalar içinde kolayca hazırlayabilirler. Lezzetli ve doyurucu olan menemeni sahurda tükettiğiniz zamanlarda tüm gün boyunca tokluk hissini yaşayabilirsiniz.

2. Herkes için lezzetli bir seçenek: Oba Makarna Macaroni and Cheese

Hemen herkes makarnayı çok seviyor. Hele bir de o makarna peynirle birleşirse tadından yenmiyor. Oba Makarna Macaroni and Cheese de işte o müthiş lezzetli karışımı size tek bir paket içerisinde sunuyor. Hazırlaması çok kısa süren makarnayı ister sahurda ister iftarda tüketebilirsiniz. %100 durum buğdayından üretilen makarna, özel peynirli karışımıyla hazırlanması çok kolay ve bir o kadar da lezzetli bir alternatif sunuyor.

3. Sofraların vazgeçilmezi: Tamek Patlıcan Kızartma

Tamek Patlıcan Kızartma da ramazan sofralarınızı daha lezzetli hâle getirecek pratik yemeklerden biri. Kızartılmış ve domates sosuyla lezzetlendirilmiş patlıcanları kutusundan çıkarttıktan sonra ister ısıtıp ister soğuk şekilde tüketebilirsiniz. Katkısız şekilde paketlenen ürünü sadece Ramazan ayında değil, hızlıca yemek yemeniz gerektiği zamanlarda da tercih edebilirsiniz. 380 gramlık konservede satışa sunulan yemeği çok seveceksiniz!

4. Besleyici ve doyurucu: Dardanel Tavuk Etli Nohut

Sahur ve iftarda tüketilen yiyeceklerin her zaman besleyici olmasına dikkat edilmesi gerekiyor. Oruç tuttuğunuz saatlerde acıkmanızı geciktirecek olan bu doyurucu çözümlerden biri de Dardanel Tavuk Etli Nohut. Hem protein hem bakliyat içeren ürünü ocakta ya da mikrodalga fırında hızlıca ısıtıp yiyebilirsiniz. Tek kişilik porsiyonlarda hazırlanan ev yemeği sayesinde gün boyu açlık hissetmeyeceksiniz!

5. Farklı tarifler için pratik bir yardımcı: Tada Biberiyeli Haşlanmış Patates

Patatesin ne kadar doyurucu bir sebze olduğunu tartışmaya gerek yok! Bu sebeple ramazan öğünlerinde sıklıkla tüketilen ürün, Tada kalitesi sayesinde pratik bir çözümle sizi bekliyor. Tada Biberiyeli Haşlanmış Patates, ısıtıp sade şekilde yiyebileceğiniz bunun yanında çeşitli malzemelerle karıştırıp farklı bir yemek hazırlayabileceğiniz lezzetli bir ürün. Biberiye ile harmanlanan, haşlanmış patatesler hem sahur hem iftar için harika bir öğün olacak.

6. Sadece bir dakikada hazır: Yayla Hazır Napoliten Soslu Makarna

Yayla Hazır Napoliten Soslu Makarna, yalnızca 1 dakika içinde hazırlayabileceğiniz harika bir yemek alternatifi. Ramazan boyunca uzun süre tok kalmanın ne kadar önemli olduğu bilindiği için genellikle makarna gibi yiyecekler çok sık tüketiliyor. Renklendirici ve koruyucu içermeyen, iki kişilik paket içerisindeki haşlanmış ve özel sosuyla harmanlanmış makarnayı kısa bir süre ısıtarak servise hazır hâle getirebilirsiniz.

7. Hızlı ve pratik yemek için: Tukaş Çiçek Bamya Konservesi

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Ramazan ayı süresince dengeli beslenmek, sağlığınız açısından büyük önem taşır. Bu sebeple de menülerinizi et ürünleri, bakliyatlar ve sebzeler olarak günlere ayırmalısınız. Şimdi sebze gününe sıra geldiğinde hazırlayabileceğiniz harika bir yemek önerisini paylaşacağız. Tukaş Çiçek Bamya Konservesi, pişmiş hâlde kavanozda muhafaza edilen ve pratik yemeklerin başrolü olan güzel bir seçenek. Hızlıca hazırlayacağınız bamyalar, besin değeri yüksek bir öğün garantisi verir.

8. Protein deposu: Knorr Zerdeçallı Tahıllı Yoğurt Çorbası

Sahur ve iftar sofralarında içeceğiniz sıcacık bir çorba sizi hem doyurmaya hem de içinizi ısıtmaya yeter. Knorr Zerdeçallı Tahıllı Yoğurt Çorbası da mevsiminde toplanan ve özenle kurutulan sebze ve baharatlarla hazırlanan harika bir alternatif. Doğal protein kaynağı olan toz çorba karışımını suyla buluşturup kaynattığınızda âdeta ev yapımı tadını alacaksınız. İçeriğinde bulunan tahıl sayesinde çorba sizi uzun süre tok tutacak.

9. İster salatada ister sandviçte kullanın: ALTUNSA Ton Balığı

Ramazan öğünlerinizde yiyebileceğiniz pratik ve lezzetli ürünler arıyorsanız ALTUNSA Ton Balığı'nı deneyebilirsiniz. Protein açısından oldukça zengin ton balığını ister salatanın üzerinde ister makarnalarda isterseniz de sandviçlerde tüketebilirsiniz. Omega 3 yağ asidi içeriği ile sağlıklı beslenme programlarında da sıkça önerilen ton balığı, metabolizmanızın dengeli şekilde çalışmasına büyük katkı sağlar. Hem lezzeti hem pratikliğiyle kalbinizi fethedecek ton balığına mutlaka bir şans verin!

10. Yüksek lif kaynağı: Tat Haşlanmış Barbunya Konservesi

Hızlı ve pratik bir şekilde yemek hazırlayıp iftar sofrasına servis etmek istiyorsanız Tat Haşlanmış Barbunya Konservesi'nden yardım alabilirsiniz. Özenle seçilen ve titizlikle pişirilen barbunyaları yemek için gereken diğer ürünlerle birleştirerek kısa süre içerisinde lezzetli bir öğün hazırlayabilirsiniz. Yüksek protein ve lif kaynağı da olan konserve, aniden gelen misafirleriniz için de kolayca hazırlayabileceğiniz harika yemeklerin başrolü olacak.

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