Şair İbrahim Tenekeci, Beykoz'da söyleşiye katıldı

Dergicilik serüvenine Kırklar dergisiyle başladığını anlatan Tenekeci, "Kırklar'ı 30 sayı çıkardık ama 2000 kuşağına yön veren en az 10 isim çıktı o dergiden. Amatör bir dergi olmasına ve binbir güçlükle çıkmasına rağmen mütedeyyin camiada 50 isim varsa 45'i bu dergide yazılar yazmıştı." dedi.

İSTANBUL (AA) - Şair İbrahim Tenekeci, büyük edebiyatçılarla beraber çalışma fırsatı bulmasının çok faydasını gördüğünü belirterek, "Bu insana ciddi bir tecrübe kazandırıyor. Edebiyat görgüsü dediğimiz şeyi kazandırıyor. Bir büyüğe hürmet etmeyi öğreniyorsunuz. Mesela benim kalemimden büyüklerin aleyhine bir şey çıkmaz." değerlendirmesinde bulundu.

"Bu kuşaklara da yansıyor, eskiden 10 senede bir kuşak geliyordu, şimdi 5 senede bir geliyor. Her şey inanılmaz hızlandı. Bence birçok edebiyat dergisi bunun sıkıntısı yaşıyor. Biz mesela hem Kırklar hem de İtibar dergisinde hiçbir kurumsal destek ve reklam almadan, arkamızda kimse olmadan yıllarca dergi çıkardık. Bizim işlerimiz hep fedakarlık üzerine döndü. Edebiyatı da bir dava olarak görüyoruz, bu bereketli oluyor."

- "Şiir bir emek istiyor, sadece ilhamla bir yere kadar oluyor"

Edebiyat dergilerinin öncelikli amacının iyi şiir ve iyi metinler yayınlamak olması gerektiğini ifade eden şair, yeni çıkan Muhit dergisinin de edebiyat ve fikriyat yönü olan bir yayın olarak çıktığını dile getirdi.

Her gencin duygu yoğunluyla birkaç güzel şiir yazabileceğini vurgulayan Tenekeci, "Bizim kuşakta bizlerden daha iyi şairler vardı. Ancak o şairler yeteneklerine güvendiler, çalışmadılar. Pek çoğunun bugün isimleri unutuldu. Şiir bir emek istiyor, sadece ilhamla bir yere kadar oluyor." ifadelerini kullandı.