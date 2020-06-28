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Şakacı Çetin Çiftçioğlu Kim Milyoner Olmak İster'e katıldı! (Çetin Çiftçioğlu kimdir?)

DİZİ HABERLERİ  | 28.06.2020 08:04 | Son Güncelleme

90'larda yaptığı şakalar ile büyük hayran kitlesine ulaşan Çetin Çiftçioğlu Kim Milyoner Olmak İster'e katıldı. Çiftçioğlu bir kez daha gündeme geldi

Şakacı Çetin Çiftçioğlu Kim Milyoner Olmak İster'e katıldı! (Çetin Çiftçioğlu kimdir?)

90'lı yıllarda televizyonda büyük bir izleyici kitlesine ulaşan şakacı Çetin Çiftçioğlu, yıllar sonra ilk kez ortaya çıktı. Çiftçioğlu, Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'e katıldı.

73 yaşında olan ve uzun yıllar televizyon ekranlarında şaka programları sunan Çetin Çiftçioğlu, aslen Zonguldaklı ve yarışmaya İstanbul’dan katılıyor.

İnsanları güldürebilmek için hayata geldiğini söyleyen Çetin Bey, ilk sorularda elenmekten korktuğunu söyledi.

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Çetin Çiftçioğlu 1 TL kazanarak yarışmadan elendi.

Çiftoğlu'nun yarışmaya katılmasıyla hayatına dair detaylar merak konusu oldu.

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ÇETİN ÇİFTÇİOĞLU KİMDİR?

Çetin Çiftçioğlu 1946 doğumludur. Babası Kıbrıslıdır. Çetin Çiftçioğlu Televizyon ekranlarında şaka programlarının usta ismi olarak tanınmaktadır. Aslen Zonguldak'ta dünyaya gelmiştir. Henüz 3 yaşında iken babasını yitiren Çiftçioğlu 3 kardeştir. Daha sonra ailesi ile birlikte İstanbul'a yerleşmiştir. Babasının vefatından sonra yatılı okullarda eğitim hayatını sürdürmüştür.

Henüz ilkokul çağında iken muzip olduğunu belirten Çetin Çiftçioğlu bir dönem sahnede bateri ve davul çalmıştır. Müzik geçmişinde Erol Büyükburç, Tanju Okan, Şerif Yüzbaşıoğlu Ateş Böcekleri Orkestrası olarak sahne almıştır.

2003 yılında Hababam Sınıfı: Merhaba sinema filminde Hitit Besim karakterini canlandırmıştır. Özellikle şakalarıyla uzun süre gündemde kalmıştır. Evlendikten sonra müziğe ara vermiş ve 3 yıl sigorta eksperi olarak çalışmıştır.


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