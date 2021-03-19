Sakalları yüzünden dışlanan kadının özgüveni sosyal medyada övgü topladı

Kaur, 29 Kasım 1990'da Slough'da "geleneksel bir Panjabi ailesi" olarak tanımladığı ailede doğdu. Harnaam Kaur isimli bu kadının 11 yaşından itibaren yaşadığı “Polikistik Over Sendromu” nedeniyle yüzünde ve vücudunda sakallar çıkmaya başladı. Polikistik Over Sendromu, yumurtalıklarda bulunan kist ile karakterize olarak meydana gelen hormonal bir problemdir. Yumurtlama düzensizliğinin sonucu olarak, erkeklik hormonunda bir artış gözlenir. Harnaam'ın durumunda da bu hormon probleminin kendisini kıllanma olarak gösterdiğini görüyoruz. Yaşadığı bu sorun nedeniyle Kaur eğitim hayatı boyunca alay konusu oldu ve dışlandı. Okulda kendisine “sakallı, erkek Fatma” gibi lakaplar takıldığını belirten Kaur, yüzündeki ve vücudundaki kıllar nedeniyle çoğu kişi tarafından “Beyefendi, bayım” gibi hitaplara maruz kaldı.

Çevresinden gördüğü baskı nedeniyle sakallarını düzenli olarak kesiyordu. Öğretmen olarak görev yapmaya başladıktan sonra ise hayatında daha radikal bir karar aldı. Yüzündeki ve vücudundaki kılların onun yaşamına bir engel teşkil etmediğini düşünen ve onlarla da yaşayabileceğini gösteren Kaur, sakallarını kesmemeye karar verdi. Aslında bu hareketi önemli bir özgüven mesajı olarak görüldü. Kaur, “Kendinizi çevrenin verdiği tepkilere göre değiştirmeyin. Siz olduğunuz gibi güzelsiniz” diyerek herkesin kendisine has bir güzelliği olduğunu vurguladı.