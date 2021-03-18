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Herkes onun peşinde! Down sendromlu İspanyol modelin sosyal medyada ilham veren hikayesi konuşuluyor

Seray Üstün Seray Üstün
18.03.2021 16:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Down sendromlu İspanyol model Marian Avila’nın ilham veren hikayesi sosyal medyanın gündemine oturdu. Hayallerinin peşinden giderek farkındalık oluşturan bu modelin öyküsü çoğu kişiye ilham oldu.

Herkes onun peşinde! Down sendromlu İspanyol modelin sosyal medyada ilham veren hikayesi konuşuluyor

Gerçek bir hayali olan insanlar ne olursa olsun bunu gerçekleştirmek için büyük bir çaba gösterirler. İspanyol model Marian Avila’nın hikayesi hayallerinin önündeki engellerin aşılabileceğini gösteren kanıtlardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Down sendromlu model, böyle bir teşhisi olan çoğu insanın iş ararken sorunlarla karşılaşmasına rağmen, model olarak kariyere giden yolu açtı. Hedeflerine ulaşan ve bu yetenekli genç kadının hikayesini sizinle paylaşmaya karar verdik.

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Marian Avila, çocukken moda dünyasını fethetmeyi ve podyum gösterilerine katılmayı hayal ediyordu. 2016 yılında 10 aydır eğitim gördüğü mankenlik okulundaki profesyonel bir kursu tamamladı. Aynı yıl Madrid’de düzenlenen tasarımcı Lina Lavin’in yardım şovunda modellik yapmaya başladı. Hala en büyük hayali ise ünlü moda defilelerinin podyumunda yürümekti.

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Yardım şovundaki performansından sonra dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Avila yavaş yavaş moda dünyasının aranılan isimlerinden biri olmaya başladı. İlk podyum deneyimine heyacanını gizlemeyen Avila o günleri, “Nisan ayında, tasarımcı Talisha White 8 Eylül 2018'de New York Moda Haftası'nda yürümem için baş modellik teklifi yaptı. Bu benim hayalim, bu benim hayalim diye ağladığımı hatırlıyorum. Bir rüyaydı. Hayaliniz varsa hiçbir engelin olmadığını tüm dünyaya göstermek istedim.” sözleriyle anlatmıştı.

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Bu deneyim, Marian için moda endüstrisinin kapılarını açtı. 23 yaşında Levi kampanyasının resmi yüzü oldu. Bundan önce, Vogue, The New York Times, Vanity Fair ve Harper’s Bazaar gibi büyük yayınlarda yer alma fırsatı buldu. Evde modellik ve düzenli eğitimin yanı sıra ses derslerine de katıldı ve İngilizce öğrendi.

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Marian, Down sendromlu kişilerin dikkatini çekmek ve onlara istedikleri her şeyi yapabileceklerini hatırlatmak için sosyal medyasından sık sık paylaşım yapıyor. Marian, 14 Kasım'da kendisine örnek olması ve başkalarına rol model olması nedeniyle verilen 2020 Quincy Jones Olağanüstü Savunuculuk Ödülü'nü aldı. Bu başarılar devamında popülerliği getirdi ve Marian bir anda sosyal medya fenomenine dönüştü.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya down sendromu Model
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