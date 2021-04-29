Sakarya'nın meşhur ‘kabak tatlısı’ ve ‘Abhaz peyniri’ coğrafi işaret aldı

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, iklim zenginliği ve verimli toprak yapısı sayesinde kentte yetişen ürünlerin ülkedeki ve dünyadaki muadillerine göre daha lezzetli olduğunu söyledi. Sakarya'nın kabağının meşhur olduğuna dikkati çeken Yüce, "Türkiye'de kabak denince akla Sakarya gelir. Beyaz kestane kabağı gelir. Yapısı itibarıyla büyük ve doyurucu bir kabaktır. Bu kabaktan yapılan ürünler de çok leziz olur. Sakarya kabak tatlısının üzerine kabak tatlısı yoktur." diye konuştu. “KENTTE YETİŞEN ÜRÜNLERE SAHİP ÇIKMAK ADINA FAALİYETLER YÜRÜTÜYORUZ” Yüce, Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak kentte yetişen ürünlere sahip çıkmak adına pek çok proje ve faaliyet yürüttüklerini aktararak “Yöresel ürünler satış merkezimizi hayata geçirdik. Burada üreticilerimizin ürettiği el emeği ürünleri ve lezzetli yiyecekleri tüketiciyle buluşturuyoruz. Şehrimizin merkezine 'Gabak Evi' ismiyle ve kabak dekoruyla bir satış ofisi kurduk. Burada Sakarya Büyükşehir Belediyesi güvencesiyle pek çok ürünü hemşehrilerimizle buluşturuyoruz. Kabak, kabak tatlısı, kabak lokumu, aromatik kabak lokumu, kabak motifli biblolar gibi pek çok ürünle bu önemli lezzetimizin tanıtılmasına ön ayak oluyoruz." dedi.

Kentin tarımsal avantajından faydalanarak çiftçilerle birlikte salep, çilek, kültür ortamında mantar ve safran gibi farklı ürünler yetiştirmeye başladıklarını anlatan Yüce, "İnanıyorum ki şehrimizin coğrafi avantajlarıyla bu ürünlerde de ciddi başarılar yakalayacağız ve bu ürünlerde de ülkemizin önde gelen şehirlerinden olacağız. Sakarya denince akla gelecek en önemli ekonomik ve tarımsal ürünün kabak olduğuna inanıyoruz. Sakarya; kabağın merkezi, Sakarya tatlısı dünyada bir tane." ifadelerini kullandı. “ARTIK TESCİLLİ BİR KABAĞIMIZ VE PEYNİRİMİZ VAR” Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ da 2009 yılında kabak tatlısına coğrafi işaret tescili almak için başvurduklarını fakat kabağın bir tescili olmadığı için reddedildiğini söyledi. Sakarya Ticaret Borsasının geçen yıl kabakla ilgili tescili almasının ardından SATSO olarak temmuz ayında tekrar başvuruda bulunduklarını aktaran Altuğ, "Bugün de başvurumuz onaylandı ve coğrafi işaret tescillerini almış bulunuyoruz. Şehrimize hayırlı uğurlu olsun." dedi.