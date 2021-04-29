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  4. Sakarya'nın meşhur ‘kabak tatlısı’ ve ‘Abhaz peyniri’ coğrafi işaret aldı

Sakarya'nın meşhur ‘kabak tatlısı’ ve ‘Abhaz peyniri’ coğrafi işaret aldı

Seray Üstün Seray Üstün
29.04.2021 16:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya’nın yöresel lezzetleri arasında bulunan ‘kabak tatlısı’ ve ‘Ahbaz peyniri’ Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret belgesi almaya hak kazandı. Kente özgü lezzetlerin tescillenmesi yöre halkı tarafından büyük bir sevinçle karşılandı.

Sakarya'nın meşhur ‘kabak tatlısı’ ve ‘Abhaz peyniri’ coğrafi işaret aldı

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, iklim zenginliği ve verimli toprak yapısı sayesinde kentte yetişen ürünlerin ülkedeki ve dünyadaki muadillerine göre daha lezzetli olduğunu söyledi. Sakarya'nın kabağının meşhur olduğuna dikkati çeken Yüce, "Türkiye'de kabak denince akla Sakarya gelir. Beyaz kestane kabağı gelir. Yapısı itibarıyla büyük ve doyurucu bir kabaktır. Bu kabaktan yapılan ürünler de çok leziz olur. Sakarya kabak tatlısının üzerine kabak tatlısı yoktur." diye konuştu.

“KENTTE YETİŞEN ÜRÜNLERE SAHİP ÇIKMAK ADINA FAALİYETLER YÜRÜTÜYORUZ”

Yüce, Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak kentte yetişen ürünlere sahip çıkmak adına pek çok proje ve faaliyet yürüttüklerini aktararak “Yöresel ürünler satış merkezimizi hayata geçirdik. Burada üreticilerimizin ürettiği el emeği ürünleri ve lezzetli yiyecekleri tüketiciyle buluşturuyoruz. Şehrimizin merkezine 'Gabak Evi' ismiyle ve kabak dekoruyla bir satış ofisi kurduk. Burada Sakarya Büyükşehir Belediyesi güvencesiyle pek çok ürünü hemşehrilerimizle buluşturuyoruz. Kabak, kabak tatlısı, kabak lokumu, aromatik kabak lokumu, kabak motifli biblolar gibi pek çok ürünle bu önemli lezzetimizin tanıtılmasına ön ayak oluyoruz." dedi.

Kentin tarımsal avantajından faydalanarak çiftçilerle birlikte salep, çilek, kültür ortamında mantar ve safran gibi farklı ürünler yetiştirmeye başladıklarını anlatan Yüce, "İnanıyorum ki şehrimizin coğrafi avantajlarıyla bu ürünlerde de ciddi başarılar yakalayacağız ve bu ürünlerde de ülkemizin önde gelen şehirlerinden olacağız. Sakarya denince akla gelecek en önemli ekonomik ve tarımsal ürünün kabak olduğuna inanıyoruz. Sakarya; kabağın merkezi, Sakarya tatlısı dünyada bir tane." ifadelerini kullandı.

“ARTIK TESCİLLİ BİR KABAĞIMIZ VE PEYNİRİMİZ VAR”

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ da 2009 yılında kabak tatlısına coğrafi işaret tescili almak için başvurduklarını fakat kabağın bir tescili olmadığı için reddedildiğini söyledi. Sakarya Ticaret Borsasının geçen yıl kabakla ilgili tescili almasının ardından SATSO olarak temmuz ayında tekrar başvuruda bulunduklarını aktaran Altuğ, "Bugün de başvurumuz onaylandı ve coğrafi işaret tescillerini almış bulunuyoruz. Şehrimize hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Altuğ, kabak tatlısı ve Abhaz peynirinin yanı sıra başvuruları yapılan ve sonucu beklenen başka ürünlerin de olduğunu dile getirerek, "Pamukova ceviz helvası, Pamukova kavunu, Taraklı kozalak reçeli, Taraklı şimşir kaşığı ve tarağı gibi bazı ürünlerimiz de var. Onların da yakın zamanda coğrafi işaret tescillerinin geleceğine inanıyorum." diye konuştu.

Daha önce SATSO tarafından ıslama köfte ve dartılı keşkek için coğrafi işaret tescilini aldıklarını belirterek, "Şehrimizde yetişen yöresel ürünlerimizi tescillemeye devam edeceğiz. Sırada bekleyen ürünler var." ifadesini kullandı.

Altuğ, Sakarya'nın birçok kültürü bünyesinde barındırdığına işaret ederek “Sakarya var olalı beri çok değişik kültürlerin bir arada yaşadığı bir şehir. Abhazı, Çerkezi, Lazı, Gürcüsü yüzyıllardır bu şehirde barış içerisinde kardeşçe yaşıyor. Bir kültür mozaiği halinde yaşamaya devam ediyorlar. Bu kültürlerin geldikleri yerden getirdikleri mutfakları var. Dolayısıyla Abhaz peyniri de bu ürünlerden biri. Zaten bizim soframızın baş ürünlerindendir. Coğrafi işaret tescili yoktu, onu da almış bulunuyoruz." dedi.

Altuğ, "Topraktan Tabağa Gastro Sakarya" isimli bir yemek kitabı çalışmalarının da olduğunu, kitabın yılın ikinci yarısında yayımlanacağını sözlerine ekledi.

(AA)

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