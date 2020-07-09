-
Haberler
-
YURTHABER
-
Sakarya
-
Sakarya Valisi Kaldırım: "(Sakarya'daki patlama) Patlayıcıların intikalleri esnasında patlama meydana geldi. Patlamada 3 şehidimiz, 6 yaralımız var."
Sakarya Valisi Kaldırım: "(Sakarya'daki patlama) Patlayıcıların intikalleri esnasında patlama meydana geldi. Patlamada 3 şehidimiz, 6 yaralımız var."
SAKARYA
HABERLERİ
|
09.07.2020 12:58 |
Son Güncelleme
Sakarya Valisi Kaldırım: "(Sakarya'daki patlama) Patlayıcıların intikalleri esnasında patlama meydana geldi. Patlamada 3 şehidimiz, 6 yaralımız var."