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  4. Sakarya Valisi Kaldırım: "(Sakarya'daki patlama) Patlayıcıların intikalleri esnasında patlama meydana geldi. Patlamada 3 şehidimiz, 6 yaralımız var."

Sakarya Valisi Kaldırım: "(Sakarya'daki patlama) Patlayıcıların intikalleri esnasında patlama meydana geldi. Patlamada 3 şehidimiz, 6 yaralımız var."

SAKARYA HABERLERİ  | 09.07.2020 12:58 | Son Güncelleme

Sakarya Valisi Kaldırım: "(Sakarya'daki patlama) Patlayıcıların intikalleri esnasında patlama meydana geldi. Patlamada 3 şehidimiz, 6 yaralımız var."


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Sakarya Namaz Vakitleri 9 Temmuz Perşembe

İmsak
03:33
Sabah
05:29
Öğle
13:09
İkindi
17:07
Akşam
20:39
Yatsı
22:26

Sakarya Nöbetçi Eczaneler 9 Temmuz Perşembe

Ada Eczanesi
Adapazari
Demet Eczanesi
Yenikent
Şeyma Eczanesi
Adapazari
Yavuz Eczanesi
Adapazari
Merve Eczanesi
Akyazi
Değirmentepe Eczanesi
Arifiye
Ferizli Eczanesi
Ferizli
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