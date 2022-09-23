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Sakın bu şekilde yemeyin! Soğanın acısı en kolay şekilde nasıl alınır?

23.09.2022 09:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Soğan kokusuna rağmen en sevilen gıdalar arasında bulunuyor. Yemeklerde, salatalarda sıklık tüketiliyor. Soğan çiğ bir şekilde yeneceği zaman mutlaka acısının çıkartılması gerekiyor. Peki soğanın acısı nasıl alınır? merak ediyorsanız aşağıdaki yöntemleri deneyebilirsiniz.

Sakın bu şekilde yemeyin! Soğanın acısı en kolay şekilde nasıl alınır?

Soğan hem lezzeti hem de faydalarıyla gönüllere taht kuruyor. Ancak soğanın acısının çıkartılmaması kötü bir tada ve mide rahatsızlıklarına neden oluyor. Bu yüzden çiğ soğan yerken rahatsız olmamak için acısının çıkartılması gerekiyor. Soğanın acısının nasıl çıkartılacağı merak ediliyor. Bu konuda değişik yöntemler bulunuyor.

SOĞANIN ACISI NASIL ALINIR?

SOĞUK SUDA BEKLETİN

Soğan doğrarken gözlerimizin daha az yanması için dikkat etmemiz gereken birkaç nokta var aslında. Soğanları doğramadan önce süre buzlukta ya da soğuk suyun içinde bekletmek gözlerinizi yakmaya bir nebze olsun engel olacaktır. Soğanların içerisindeki göz yakan enzimler sıcakta ve kök kısımları kesilince daha fazla aktive olduğu için bu yöntem işinize yarayacaktır.

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TUZ VE SOĞUK SU KULLANIN

Soğanlarınızı yarım ay ya da piyazlık doğradıktan sonra sıra geldi onların acılarını almaya. Yemeklerde soğanın acısı çıktığı için çiğden soğan yerken onları tuz ve soğuk su yardımıyla yumuşatmak gerekiyor.

BUZLU SUYA SİRKE KATIN

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İlk yöntem doğradığınız soğanları buzlu soğuk suyun içerisine almak. Bu suyun içerisine 1 tatlı kaşığı sirke ve 1 çay kaşığı da tuz atarsanız tüm acılığını alacaktır. Bu suyun içerisinde 10 dakika kadar bekletip süzdürdükten sonra kullanabilirsiniz.

TUZLA OVALAYIN

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Bir diğer yöntem ise tuzla ovmak. Bir kabın içerisine aldığınız doğranmış soğanlarınızın üzerine tuz ilave edin. Birkaç dakika bekletin. Ardından da birkaç dakika boyunca ovun. Süzgecin üzerine alıp sudan geçirin ve suyunu akıtın. Bu sayede de acılığı tamamen çıkmış olacaktır.

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sirke soğan tuz buz acı salata çeşitleri soğuk su doğrama
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