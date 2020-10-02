YEMEK
  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet
  4. Sakın çöpe atmayın! Bayat ekmeği taze hale getirmek mümkün

Sakın çöpe atmayın! Bayat ekmeği taze hale getirmek mümkün

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
KEŞFET HABERLERİ  | Son Güncelleme

Bayat ekmekler artık çöpe gitmiyor. Bu yöntem sayesinde bayat ekmekleri hızlı ve ucuz bir yolla taze ekmek haline getirebilirsiniz.

Sakın çöpe atmayın! Bayat ekmeği taze hale getirmek mümkün

Bayat ekmekleri bu yöntemle taze ekmek haline getirerek yemek israfını minimuma indirebilirsiniz. Bayat ekmeği dışı çıtır çıtır, içi yumuşak taptaze haline getirmek çok kolay.

Bu yöntemi uygulamadan önce bayat ekmeğin küflü olmadığına emin olmalısınız. Küflü ekmek, sağlığınızı bozabilir.

BAYAT EKMEĞİ TAZE EKMEK HALİNE GETİRMENİN YOLU

Sadece 3 adımda bayat ekmeği taze hale getirebilirsiniz.

Adım 1: İlk önce, ekmeğinizi musluğun altından çabucak geçirin. Ekmeğin sırılsıklam olmamasına dikkat edin.

Adım 2: Ardından fırını 160 dereceye getirin.

Adım 3: Sadece 3 dakika önceden ısıtılmış fırında bekletin.

iStock-1224190483

Ekmeği çok uzun süre tutarsanız önce sertleşir daha sonra yanar. Kısa bir süre bekletip çıkarırsanız ilk andaki gibi dumanı üstünde taptaze olur.

Alternatif olarak, ekmeği fırına atmadan önce nemli bir havluda bekletebilirsiniz.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Artık onları tanımayan yok! Artık onları tanımayan yok!
Ustasından ezogelin çorbası tarifi!Ustasından ezogelin çorbası tarifi!
Lezzetli balık pişirmek istiyorsanız bu kurallara dikkat edin Lezzetli balık pişirmek istiyorsanız bu kurallara dikkat edin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
MasterChef'te rahatsızlandı! Doktor eşliğinde stüdyodan ayrıldı
MasterChef'te rahatsızlandı! Doktor eşliğinde stüdyodan ayrıldı
RTÜK inceleme başlatmıştı! Yeni dizinin adı değişti, fragmanlar kaldırıldı
RTÜK inceleme başlatmıştı! Yeni dizinin adı değişti, fragmanlar kaldırıldı
Mucize Doktor'da Ali Vefa şoku!
Mucize Doktor'da Ali Vefa şoku!
Ece Üner'den Kim Kardashian eleştirilerine yeni cevap
Ece Üner'den Kim Kardashian eleştirilerine yeni cevap
Sarı lekelerden kurtulun! Tertemiz bir klozet için bir bardak kolayı...
Sarı lekelerden kurtulun! Tertemiz bir klozet için bir bardak kolayı...
Dışkıdan çıkan kahve ateş pahası! Deri tadı veren bir aroma...
Dışkıdan çıkan kahve ateş pahası! Deri tadı veren bir aroma...
İlginizi Çekebilir
Bu adımlara dikkat etmezseniz faydasından çok zararını görürsünüz
Bu adımlara dikkat etmezseniz faydasından çok zararını görürsünüz
Sucuk alırken bu uyarıya dikkat! İçine beyaz et, tırnaklı eti...
Sucuk alırken bu uyarıya dikkat! İçine beyaz et, tırnaklı eti...
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
12 Sıra Dışı Yumurta Pişirme Yöntemi
12 Sıra Dışı Yumurta Pişirme Yöntemi
Sivilcesiz ve Işıltılı Bir Cilt için Ballı, Kabartma Tozlu ve Elma Sirkeli Maske
Sivilcesiz ve Işıltılı Bir Cilt için Ballı, Kabartma Tozlu ve Elma Sirkeli Maske
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İnanılmaz basit pişirme hilesi ile haşlanmış yumurtalar artık daha zahmetsiz
İnanılmaz pişirme hilesi ile haşlanmış yumurtalar artık...
Ustasından ezogelin çorbası tarifi! En önemli püf noktası yaklaşık 20 dakika...
Ustasından ezogelin çorbası tarifi!
Koronavirüs sayesinde ünlendi! Şifa niyetine mürver yetiştiriliyor
Koronavirüs sayesinde ünlendi! Şifa niyetine...
Dışkıdan çıkan kahve ateş pahası! Deri tadı veren bir aroma...
Dışkıdan çıkan kahve ateş pahası! Deri tadı veren bir aroma...
Çok ekonomik ve lezzetli: 5 yumurta pişirme yöntemi
Yumurtayı çırptıktan sonra içine bir yemek kaşığı soda eklerseniz...
Baklavanın içine öyle bir şey kattı ki talebe yetişemiyor!
Baklavanın içine öyle bir şey kattı ki talebe yetişemiyor!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.