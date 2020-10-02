Sakın çöpe atmayın! Bayat ekmeği taze hale getirmek mümkün

Bayat ekmekleri bu yöntemle taze ekmek haline getirerek yemek israfını minimuma indirebilirsiniz. Bayat ekmeği dışı çıtır çıtır, içi yumuşak taptaze haline getirmek çok kolay.

Bu yöntemi uygulamadan önce bayat ekmeğin küflü olmadığına emin olmalısınız. Küflü ekmek, sağlığınızı bozabilir.

BAYAT EKMEĞİ TAZE EKMEK HALİNE GETİRMENİN YOLU

Sadece 3 adımda bayat ekmeği taze hale getirebilirsiniz.

Adım 1: İlk önce, ekmeğinizi musluğun altından çabucak geçirin. Ekmeğin sırılsıklam olmamasına dikkat edin.

Adım 2: Ardından fırını 160 dereceye getirin.

Adım 3: Sadece 3 dakika önceden ısıtılmış fırında bekletin.

Ekmeği çok uzun süre tutarsanız önce sertleşir daha sonra yanar. Kısa bir süre bekletip çıkarırsanız ilk andaki gibi dumanı üstünde taptaze olur.

Alternatif olarak, ekmeği fırına atmadan önce nemli bir havluda bekletebilirsiniz.



