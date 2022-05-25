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Sakın dökmeyin! Öyle çok faydası var ki şaşıracaksınız…

25.05.2022 10:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yumurta sağlıklı beslenme denilince akla gelen ilk besinler arasında yer alıyor. Yumurtanın faydaları saymakla bitmiyor. Uzmanlar her gün yumurta yenilmesini öneriyor. Yumurtaları haşlarken haşlama suyunu çöpe atıyorsanız yanlış yapıyorsunuz! Yumurtanın suyunun faydalarını öğrenince bir daha yapmayacaksınız.

Sakın dökmeyin! Öyle çok faydası var ki şaşıracaksınız…

Yumurta en yüksek protein ve kalsiyum kaynakları arasında yer alıyor. Sağlıklı beslenen ve diyet yapanların en önemli gıdalarından olan yumurta farklı şekillerde tüketilebiliyor. En çok yenilen çeşitleri arasında bulunan haşlanmış yumurtanın suyunu atıyorsanız yanlış yapıyorsunuz. Haşlanmış yumurtanın suyunda birçok fayda bulunuyor. Yapılan son araştırmalara göre yumurtayı kaynattığınız su içerisinde yumurtanın kendisinde bulunan kalsiyumdan çok daha fazla kalsiyum içerdiği söyleniyor. Bu yüzden kemik erimesi ve kemik ağrısı gibi rahatsızlıklara iyi geldiği biliniyor. Haşlanmış yumurtanın suyu çok çeşitli alanlarda kullanılabiliyor.

BİTKİLERİNİZİ CANLANDIRACAK

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Yumurtayı haşladıktan sonra suyunu çiçeklerinize dökebilirsiniz. Böylelikle çiçekleriniz yumurtanın içeriğindeki kalsiyum sayesinde canlılık kazanacak. Aynı zamanda kahvaltıda tükettiğiniz yumurtaların kabuklarını da saksı toprağına ekleyerek daha hızlı gelişmesine ve saksı çiçeklenmesinin de önüne geçmeniz mümkün.

SAĞLIKLI VE PARLAK SAÇLARINIZ OLACAK

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Zamanla yıpranan saçlarınızın daha parlak ve canlı olmasını sağlamak için yumurtayı kaynattığınız suyu kullanabilirsiniz. Suda çözülen protein sayesinde daha canlı saçlara kavuşabilirsiniz.

KİREÇLERİ YOK EDİYOR

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Zamanla tencere ve çaydanlıklarda biriken kireci yok etmek için etkili yöntemlerden biri de haşlanmış yumurta suyudur. Bunun için kabın içerisine yumurta kabuklarını alıp kaynatın. İçine biraz sirke dökün. Bu yöntemi uyguladıktan sonra kirecin hızlıca yok olduğunu göreceksiniz.

KEMİK ERİMESİNE VE KEMİK AĞRILARINA İYİ GELİYOR

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Hem içeriğinde hem de kaynatılırken suyunun içinde çok fazla miktarda kalsiyum içerdiğinden kemik gelişimi ve kemikler güçlendirmek açısından iyi geldiği bilinmektedir.

(Yasemin)

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saç bakımı
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