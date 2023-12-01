Sakla Beni'nin İncila'sı Cemre Baysel gala tarzıyla nefes kesti! Bakan bir daha baktı

Star Tv'nin sevilen ve ilgiyle izlenen dizisi Sakla Beni'de hayat verdiği İncila karakteriyle adından sıkça söz ettiren ünlü oyuncu Cemre Baysel başarılı oyunculuğu ve duru güzelliğiyle dikkat çekiyor. Baysel, dün akşam İlhan Berk ile başrolünü paylaştığı Aşk Filmi'nin galasına katıldı.

Şıklık yarışının yaşandığı galada siyah göğüs dekolteli ve derin yırtmaçlı bir elbise tercih eden Cemre Baysel güzelliğiyle adeta nefes kesti. Baysel'in iddialı tarzı takipçilerinden tam not aldı.

Sosyal medya hesabından pozlarını paylaşan güzel oyuncuya; 'Şahane görünüyorsun', 'Çok güzelsin', 'Harikasın', 'Asil, güzel ve yetenekli' yorumları yapıldı.

Cemre Baysel, Ege Üniversitesi’nde sanat eğitimi aldı. Televizyona ilk çıkışını 2014 yılında Yeşil Deniz dizisinden yardımcı bir rol ile yaptı.

Daha sonra 2017 yılında İsimsizler dizisinde bir süre yer aldı. Ardından tarihi drama Payitaht Abdülhamid dizisinde "Firuze" rolünde oynadı.

2018-2019 yılları arasında Elimi Bırakma dizisindeki yardımcı rolüyle ön plana çıktı. Daha sonra suç drama dizisi Ramo'da küçük bir rolü vardı.

2020 yılında Sol Yanım dizisinde rol aldı. 2021 yılında romantik komedi dizisi Baht Oyunu’nda Aytaç Şaşmaz’la birlikte başrolde yer aldı.







