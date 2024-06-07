Sakla Beni'nin İncila'sı Cemre Baysel tatil pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Beğeni yağdı

Star Tv'nin sevilen ve ilgiyle izlenen dizisi Sakla Beni'de hayat verdiği İncila karakteriyle adından sıkça söz ettiren ünlü oyuncu Cemre Baysel dizisinin final yapmasının ardından soluğu tatilde aldı.

Başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkat çeken ünlü isim bikinili karelerini peş peşe paylaştı. Güzel oyuncunun tatil pozlarına kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.

YORUM YAĞDI

Cemre Baysel'e sosyal medyada; 'Bu güzellik şaka mı?', 'Güzelliğin halis mi?', 'Çok tatlı bir gülüşü var', 'Sana bayılıyorum' gibi yorumlar yapıldı.

Cemre Baysel, Ege Üniversitesi’nde sanat eğitimi aldı. Televizyona ilk çıkışını 2014 yılında Yeşil Deniz dizisinden yardımcı bir rol ile yaptı.

Daha sonra 2017 yılında İsimsizler dizisinde bir süre yer aldı. Ardından tarihi drama Payitaht Abdülhamid dizisinde "Firuze" rolünde oynadı.

2018-2019 yılları arasında Elimi Bırakma dizisindeki yardımcı rolüyle ön plana çıktı.







