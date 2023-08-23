Sakra oyuncuları kimdir, konusu nedir? Sakra filmi nerede ve ne zaman çekildi?

Sakra filmi akşam Kanal D ekranlarında yayınlanacak. Film, Jin Yong tarafından yazılan wuxia romanı Demi-Gods and Semi-Devils'tan uyarlanmıştır. Sakra filmi bu akşam sinema severleye seyir keyfi yaşatacak. İşte Sakra filmi hakkında detaylı bilgiler...

SAKRA FİLMİ KONUSU NEDİR?

Qiao Feng, gezici dövüş sanatçılarından oluşan bir grubun saygın lideridir. Haksız yere cinayetle suçlanıp sürgüne gönderildikten sonra Qiao Feng, kendi gizemli köken hikayesi ve onu gölgelerden yok etmeye çalışan bilinmeyen düşmanlar hakkında cevaplar aramak için kaçmaya başlar.

SAKRA OYUNCULARI KİMLER?

Donnie Yen- Qiao Feng olarak,

Yen ayrıca Qiao Feng'in biyolojik babası Xiao Yuanshan rolünde,

Chen Yuqi Azhu olarak,

Cya Liu- Azi olarak,

Kara Wai- Ruan Xingzhu olarak,

Murong Fu- Wu Yue

