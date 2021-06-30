Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Saksı değişimi nasıl olmalı? Saksı değiştirme zamanı ve saksı seçimi nasıl yapılır?

Saksı değişimi nasıl olmalı? Saksı değiştirme zamanı ve saksı seçimi nasıl yapılır?

30.06.2021 13:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Saksı değişimi meşakkatli gibi gelse de izlenecek adımlar sonucunda düşünüldüğü kadar zor olmadığı anlaşılacaktır. Saksı değişimi söz konusu olduğunda saksı değişim zamanı ve saksı seçimi gibi bazı noktalara dikkat etmek gerekir.

Saksı değişimi nasıl olmalı? Saksı değiştirme zamanı ve saksı seçimi nasıl yapılır?

Çiçeğinizin kökleri yavaş yavaş toprağın üzerine çıkmaya başladıysa saksısının değişme vakti gelmiş demektir. Gerekli adımları uygulayarak kolayca bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

İhtiyacınız olanlar:

  • Saksı,
  • Taze toprak,
  • Bıçak,
  • Çakıl Taşları (Tercihen)

1. Adım Doğru Zamanı Bekleyin: Saksı değişimi için doğru zamanı bekleyin. Hızlı gelişen çiçeklerde yılda 1 kere, daha yavaş gelişen çiçeklerde yaşlı çiçeklerde ise birkaç yıl arayla saksı değiştirilmesi uygundur. Bu işlem için en iyi dönem ilkbahar aylarıdır.

2.Adım Uygun Saksı Seçimi: Eğer çiçeğinizin saksısını düzenli olarak değiştiriyorsanız önceki saksının 1 boy büyüğü işinizi görebilir. Saksı seçimi yaparken dibinde delikler olmasına dikkat edin.

3. Adım Toprağı Nemlendirin: Çiçeği sulayarak toprağın gevşemesini sağlayın. Saksıyı birkaç defa yere vurarak ya da bir bıçağı saksıyla toprağın arasına sokup ileri geri hareket ettirerek toprağı saksıdan ayırın.

4. Adım Saksıyı Ters Çevirin: Bir elinizle çiçeği destekleyerek saksıyı ters çevirin. Çiçeği yavaşça içinden çekin. Eğer büyük bir çiçeğin saksısını değiştirecekseniz bir kişi saksıyı yan yatırmalı, diğer kişi ise çiçeği tutarak yavaşça saksının içinden çıkarmalıdır.

Not: Tüm uğraşlarınıza rağmen çiçeği saksıdan çıkaramadıysanız çiçeğin daha fazla zarar görmemesi için saksıyı kırabilir ya da kesebilirsiniz.

5. Adım Kökleri temizleyin: Çiçeğin köklerini topraktan arındırarak gereksiz kök ve yaprakları temizleyin.

6. Adım Çiçeği Saksıya Oturtun: Çiçeği yeni saksının ortasında konumlandırdıktan sonra çevresine taze toprak dökerek sabitleyin. Toprağın üzerine fazla bastırmayın. Arada saksıyı kaldırıp yere vurarak toprağın yerleşmesine yardımcı olabilirsiniz.

7. Adım Suyunu Verin: Su ekleyerek saksı değiştirme işlemini tamamlayın.

Çiçeğiniz bu iyiliğinizi karşılıksız bırakmayacak, kısa sürede büyüyüp açarak size teşekkür edecektir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Victoria's Secret'ın ilk transseksüel modeli Valentina Sampaio’ın hayatı ilham kaynağı olduVictoria's Secret'ın ilk transseksüel modeli Valentina Sampaio’ın hayatı ilham kaynağı oldu
Yüzünüzdeki geçmeyen ağrının nedeni bu olabilir!Yüzünüzdeki geçmeyen ağrının nedeni bu olabilir!
30 Haziran 2021 Çarşamba: TV yayın akışı30 Haziran 2021 Çarşamba: TV yayın akışı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Herkes ‘Manukyan’ zannediyordu! Osmanlı döneminde ilk patroniçe

Herkes ‘Manukyan’ zannediyordu! Osmanlı döneminde ilk patroniçe

Gişe rekortmeni filmin devamı! Fragmanı bile korkutmaya yetti

Gişe rekortmeni filmin devamı! Fragmanı bile korkutmaya yetti

Felakete dayanıyor! Uçak camlarının oval olmasının nedeni nedir?

Felakete dayanıyor! Uçak camlarının oval olmasının nedeni nedir?

Ziyaretçi akını yaşandı! Günde 400 turisti ağırlıyor

Ziyaretçi akını yaşandı! Günde 400 turisti ağırlıyor

İlginizi Çekebilir

Bu halini herkes unuttu!

Bu halini herkes unuttu!

Göründüğünden çok farklı! Gerçeklik algısını yıktı

Göründüğünden çok farklı! Gerçeklik algısını yıktı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Üçüncü cinsiyeti resmen kabul ettiler

Üçüncü cinsiyeti resmen kabul ettiler

İnanılması zor hikaye! Hem cüce hem de dev olarak yaşadı

İnanılması zor hikaye! Hem cüce hem de dev olarak yaşadı

Her gün işinden evine ‘uçarak’ gidiyor

Her gün işinden evine ‘uçarak’ gidiyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.