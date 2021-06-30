Saksı değişimi nasıl olmalı? Saksı değiştirme zamanı ve saksı seçimi nasıl yapılır?

Çiçeğinizin kökleri yavaş yavaş toprağın üzerine çıkmaya başladıysa saksısının değişme vakti gelmiş demektir. Gerekli adımları uygulayarak kolayca bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

İhtiyacınız olanlar:

Saksı,

Taze toprak,

Bıçak,

Çakıl Taşları (Tercihen)

1. Adım Doğru Zamanı Bekleyin: Saksı değişimi için doğru zamanı bekleyin. Hızlı gelişen çiçeklerde yılda 1 kere, daha yavaş gelişen çiçeklerde yaşlı çiçeklerde ise birkaç yıl arayla saksı değiştirilmesi uygundur. Bu işlem için en iyi dönem ilkbahar aylarıdır.

2.Adım Uygun Saksı Seçimi: Eğer çiçeğinizin saksısını düzenli olarak değiştiriyorsanız önceki saksının 1 boy büyüğü işinizi görebilir. Saksı seçimi yaparken dibinde delikler olmasına dikkat edin.

3. Adım Toprağı Nemlendirin: Çiçeği sulayarak toprağın gevşemesini sağlayın. Saksıyı birkaç defa yere vurarak ya da bir bıçağı saksıyla toprağın arasına sokup ileri geri hareket ettirerek toprağı saksıdan ayırın.

4. Adım Saksıyı Ters Çevirin: Bir elinizle çiçeği destekleyerek saksıyı ters çevirin. Çiçeği yavaşça içinden çekin. Eğer büyük bir çiçeğin saksısını değiştirecekseniz bir kişi saksıyı yan yatırmalı, diğer kişi ise çiçeği tutarak yavaşça saksının içinden çıkarmalıdır.

Not: Tüm uğraşlarınıza rağmen çiçeği saksıdan çıkaramadıysanız çiçeğin daha fazla zarar görmemesi için saksıyı kırabilir ya da kesebilirsiniz.

5. Adım Kökleri temizleyin: Çiçeğin köklerini topraktan arındırarak gereksiz kök ve yaprakları temizleyin.

6. Adım Çiçeği Saksıya Oturtun: Çiçeği yeni saksının ortasında konumlandırdıktan sonra çevresine taze toprak dökerek sabitleyin. Toprağın üzerine fazla bastırmayın. Arada saksıyı kaldırıp yere vurarak toprağın yerleşmesine yardımcı olabilirsiniz.

7. Adım Suyunu Verin: Su ekleyerek saksı değiştirme işlemini tamamlayın.

Çiçeğiniz bu iyiliğinizi karşılıksız bırakmayacak, kısa sürede büyüyüp açarak size teşekkür edecektir.

