Salata tarifi: Kolay, pratik ve lezzetli salata tarifleri (Videolu anlatım)

Yemeklerin yanında onlara eşlik etmesi için yapılan salatalar, meyve ve sebzelerden oluşan bir lezzet karışımıdır. Soslar ile farklı bir tada dönüşen salata içine et, tavuk ve peynir çeşitleri de katılabilir. Mevsimine göre ve yöresine göre salataların malzemesi değişkenlik gösterir. Akdeniz salatası, bahar salatası, çoban salatası, sezar salatası, patates salatası, gavurdağı salata gibi çok bilinen ve yapılan çeşitleri vardır. İşte sizler için hazırladığımız bazı salata tarifleri...

SALATA TARİFLERİ

SEZAR SALATA TARİFİ

Sezar salata tarifine geçmeden önce kısa bir ön bilgi vereyim. Sezar salata, meşhur Roma imparatoru Sezar’dan almıyor adını. İtalya’dan Amerika’ya giden Caesar Cardini adındaki biri, çalıştığı lokantada farklı bir tat ararken yaptığı çalışmalar sonucunda buluyor bu meşhur tadı. Burada verilen malzemeleri değiştirerek siz de farklı bir tat elde edebilirsiniz. 4-6 kişilik Sezar salatası için gereken malzemeler şöyle;

Malzemeler

150 - 200 gram yağsız et

Tatlı soğan

10 - 12 yaprak marul

2 küçük - orta boy domates

1 tane salatalık

10 - 12 dal maydonoz

1 - 2 tutam nane

1 tutam dere otu

1 tane kırmızı biber

1 tane yeşil biber

1 - 2 tatlı kaşığı zeytin yağı

Tuz

Biber

Limon suyu

1 bardak dolusu haşlanmış mısır taneleri