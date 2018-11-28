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Salata tarifi: Kolay, pratik ve lezzetli salata tarifleri (Videolu anlatım)

Deniz Barış Deniz Barış
TARİFLER HABERLERİ  | 28.11.2018 15:34 | Son Güncelleme

Salata, yemeklere eşlik etmesi için yaptığımız kadar bazen kendi başına bir yemek olan eşsiz lezzetlerdir. Bir de üzerine hazırlanan soslar ile salatalar ayrı bir keyfe dönüşür. Sofraların ayrılmaz tamamlayıcıları olan Amerikan salata, sezar salata, yeşil salata, havuç salata gibi 40’ın üzerinde çeşidi olan salata tarifleri içinden sizler için haberimizde birkaç tanesini derledik. İşte videolu anlatımları, püf noktaları ile salata tarifleri...

Salata tarifi: Kolay, pratik ve lezzetli salata tarifleri (Videolu anlatım)

Yemeklerin yanında onlara eşlik etmesi için yapılan salatalar, meyve ve sebzelerden oluşan bir lezzet karışımıdır. Soslar ile farklı bir tada dönüşen salata içine et, tavuk ve peynir çeşitleri de katılabilir. Mevsimine göre ve yöresine göre salataların malzemesi değişkenlik gösterir. Akdeniz salatası, bahar salatası, çoban salatası, sezar salatası, patates salatası, gavurdağı salata gibi çok bilinen ve yapılan çeşitleri vardır. İşte sizler için hazırladığımız bazı salata tarifleri...

SALATA TARİFLERİ

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SEZAR SALATA TARİFİ

Sezar salata tarifine geçmeden önce kısa bir ön bilgi vereyim. Sezar salata, meşhur Roma imparatoru Sezar’dan almıyor adını. İtalya’dan Amerika’ya giden Caesar Cardini adındaki biri, çalıştığı lokantada farklı bir tat ararken yaptığı çalışmalar sonucunda buluyor bu meşhur tadı. Burada verilen malzemeleri değiştirerek siz de farklı bir tat elde edebilirsiniz. 4-6 kişilik Sezar salatası için gereken malzemeler şöyle;

Malzemeler

150 - 200 gram yağsız et
Tatlı soğan
10 - 12 yaprak marul
2 küçük - orta boy domates
1 tane salatalık
10 - 12 dal maydonoz
1 - 2 tutam nane
1 tutam dere otu
1 tane kırmızı biber
1 tane yeşil biber
1 - 2 tatlı kaşığı zeytin yağı
Tuz
Biber
Limon suyu
1 bardak dolusu haşlanmış mısır taneleri

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Yapılışı

Salata yapımına etleri pişirerek başlayalım. Eğer dondurucuda ise çözülmesi için çıkarın. Sonrasında ise ince şeritler halinde keserek az yağ eklenmiş tavada suyunu çekene kadar pişirin.

Etler pişerken diğer malzemeleri hazırlayabilirsiniz. Salata malzemelerini iri-orta parçalar halinde doğrayın.

Sonrasında salata sosunu hazırlayalım. Bunun için zeytinyağı, tuz, pul biberi bir kapta iyice karıştırın. Bu sosun karışımı homojen olacak şekilde karışmış olması gerekiyor.

Karıştırılan salata malzemelerin üzerinde eşit olacak şekilde sosu gezdirin. Sonrasında pişirilen etleri yerleştirdikten sonra haşlanmış mısır taneleri ile süsleme yapın. Böylece salatanız hazır. Afiyet olsun.

Püf noktası

Sezar salata için tavsiye edilen ve birçok lokantada onunla birlikte servis edilen sos Worcestershire sosudur. İsterseniz evinizde yapabilirsiniz ama yapım aşamasında iki hafta gibi bekleme süresi var. Eğer uğraşmak istemiyorsanız bu sos marketlerde satılmaktadır.

Sezar salatayı isterseniz ve seviyorsanız mayonezle de deneyebilirsiniz.

GAVURDAĞI SALATA TARİFİ

Gaziantep mutfağının eşsiz bir tadı da gavurdağı salatasıdır. Az malzeme ile elde edilen çok lezzetli bir salata türüdür. Özellikle kebapçılarda gördüğümüz gavurdağı salatası tarifini ustasında izlemek isterseniz videodan yararlanabilirsiniz.

Malzemeler: Domates, soğan, tuz, pul biber, kırmızı toz biber, sumak, maydanoz, yeşil biber, nar ekşisi, limon ve ceviz.

Yapılışı

Salatanın en önemli püf noktası her zaman malzemelerin kalitesi ve taze olmasıdır. Malzemeler ince ince doğrandıktan sonra bir kapta karıştırılır. Sırasıyla limon sıkılır, nar ekşisi dökülür ve ceviz serpildikten sonra maydanoz ile süslenir. Ve böylece salatanız hazır.

KEÇİ PEYNİRLİ SALATA TARİFİ

Malzemeler

100 gr keçi peyniri
300 gr akdeniz yeşilliği
4 yemek kaşığı zeytinyağı
1/2 adet limonun suyu
1 fiske kuru kekik
göz kararı iri çekilmiş karabiber
1 fiske tuz

(4 Kişilik - 30 dakika)

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Yapılışı

Keçi peynirini küçük bir kasede çatalla ezin. Buzdolabına kaldırarak 10 dakika bekletin. Peynirden ceviz büyüklüğünde parçalar kopartıp silindir şekli verin.

Düz bir tabağa kuru kekik ile iri çekilmiş karabiber serpin. Peynirlerin etrafını bulayın.

Akdeniz yeşilliklerini bol suyla yıkayın. Suyunu süzdürdükten sonra servis tabağına aktarın. Üzerine limon suyu, zeytinyağı ve tuz ilave edin.

Kekiğe ve karabibere bulanmış keçi peynirlerini salatanın üzerine yerleştirerek servis yapın.

Püf Noktası

Ceviz ile servis yapabilirsiniz.

ÇEŞİTLİ VİDEOLU SALATA TARİFLERİ

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NOHUTLU SALATA TARİFİ

Malzemeler

1 adet konserve nohut

1 adet soğan

Göz kararı siyah zeytin

Göz kararı çeri Domates

1 kase maydanoz

Göz kararı kimyon

1/2 adet limon

1 yemek kaşığı nar ekşisi

Sıvı yağ

Yapılışı

Konserveden çıkardığınız nohutları süzün. Nohutları bir kaseye koyup çatalla çok az ezin. Soğanı ince şeritler halinde kesip nohutlara ekleyin. Maydanozu da ince kıyıp karışımın üstüne ekleyin. Çeri domatesleri dörde bölün ve ekleyin. Zeytinleri ekleyin. Kimyon, limonun suyu, nar ekşisi ve zeytin yağ ekleyin. Damak zevkine göre tuz ekleyin. Karıştırın.

Püf noktası: İsterseniz nohutları ezmeden de salataya ekleyebilirsiniz.

ENGİNARLI SEMİZOTU SALATASI

Malzeme Listesi

1 demet semizotu
2 adet enginar
2 adet kırmızı biber
1 adet limon suyu
5 dal taze soğan
5 dal taze nane
5 dal dereotu
10 adet haşlanmış mantar
1 su bardağı zeytinyağı
1 yemek kaşığı tuz

(4 Kişilik - 20 dakika)

Hazırlanışı

Öncelikle enginarları limon suyu ve tuzlu suda haşlıyoruz. Sonrasında süzüp küp küp doğruyoruz. Semizotunu temizleyip parçalara ayırıyoruz. Haşlanmış mantarları, taze soğanı, biberleri, naneyi ve dereotunu kıyıp salataya ilave diyoruz. Sos için zeytinyağı ve limon suyunu karıştırıp tuz ilave edip salatamıza harmanlıyoruz.

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