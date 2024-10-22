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Salatalık çorbası tarifi: Salatalık çorbası nasıl yapılır?

Ferhan Petek Ferhan Petek
22.10.2024 23:39
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Çorba sevenlerden ama yaz sıcağında damağınızı ferahlatacak bir çorba bulamayanlardansanız salatalık çorbası tarifimizi mutlaka denemelisiniz. Bu çorbayı ister sıcak ister ılık isterseniz de soğuk olarak tüketebilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun.

Salatalık çorbası tarifi: Salatalık çorbası nasıl yapılır?
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Kaç kisilik 4
Hazırlık Süresi 20dk
Pişirme Süresi 10dk
Kalori/Porsiyon 210kal

Aşağıda malzemelerini görebileceğiniz salatalık çorbası tarifini siz de evde kendi mutfağınızda deneyebilirsiniz. İsterseniz daha fazla malzeme miktarı kullanarak daha çok sayıda kişi için de hazırlayabilirsiniz. Üstelik yapımı da son derece kolay.

MALZEMELER

  • 3 salatalık
  • Yarım soğan
  • 1 çay bardağı krema
  • 1 çay kaşığı tuz
  • Yarım çay kaşığı karabiber

TARİF

  • Salatalıkları soyup kabuklarını ayrı bir kaba koyun.
  • Soğanları ve salatalıkları ince ince olacak biçimde doğrayın.
  • Doğradığınız sebzeleri 6 dakika kadar kavurun.
  • Üzerine baharatlarla birlikte 3 bardak su ekleyip kaynatın.
  • Kabukları da içine atın ve blender ile karıştırın.
  • Kremayı da ekleyin ve karıştırın.
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Anahtar Kelimeler:
salatalık çorba
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