Salatalık çorbası tarifi: Salatalık çorbası nasıl yapılır?

Aşağıda malzemelerini görebileceğiniz salatalık çorbası tarifini siz de evde kendi mutfağınızda deneyebilirsiniz. İsterseniz daha fazla malzeme miktarı kullanarak daha çok sayıda kişi için de hazırlayabilirsiniz. Üstelik yapımı da son derece kolay.

MALZEMELER 3 salatalık

Yarım soğan

1 çay bardağı krema

1 çay kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı karabiber