Salatalık çorbası tarifi: Salatalık çorbası nasıl yapılır?

Çorba sevenlerden ama yaz sıcağında damağınızı ferahlatacak bir çorba bulamayanlardansanız salatalık çorbası tarifimizi mutlaka denemelisiniz. Bu çorbayı ister sıcak ister ılık isterseniz de soğuk olarak tüketebilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun.
Aşağıda malzemelerini görebileceğiniz salatalık çorbası tarifini siz de evde kendi mutfağınızda deneyebilirsiniz. İsterseniz daha fazla malzeme miktarı kullanarak daha çok sayıda kişi için de hazırlayabilirsiniz. Üstelik yapımı da son derece kolay.
MALZEMELER
3 salatalık
Yarım soğan
1 çay bardağı krema
1 çay kaşığı tuz
Yarım çay kaşığı karabiber
TARİF
Salatalıkları soyup kabuklarını ayrı bir kaba koyun.
Soğanları ve salatalıkları ince ince olacak biçimde doğrayın.
Doğradığınız sebzeleri 6 dakika kadar kavurun.
Üzerine baharatlarla birlikte 3 bardak su ekleyip kaynatın.
Kabukları da içine atın ve blender ile karıştırın.
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