Salda Gölü nerede, hangi ilimizdedir? Salda Gölü’ne nasıl gidilir? Salda Gölü’nde yüzülür mü?

NASA’nın Salda Gölü’ne dair yaptığı paylaşım ve gölün bilimsel araştırmalara katkısı tüm Türkiye’nin heyecan duymasına neden oldu. Son yıllarda popülerliği giderek artan ve Türkiye’nin Maldivler’i olarak geçen göl, seyahat planlarının arasına yeniden girmeye başladı. Bu nedenle Salda Gölü hangi ilimizdedir sorusunun yanıtı da araştırılıyor. Peki, Salda Gölü’nde nerede kalınır? İşte tüm merak edilenler ve Salda Gölü son hali… SALDA GÖLÜ NEREDE? Burdur iline bağlı olan Salda Gölü Yeşilova ilçesindeki kapalı havzada yer alıyor. 184 metre derinliğindeki göl, yüksek alkali nitelikli. Denizden 1193 metre yükseklikte Toros Dağları’nın arasında yer alan göl, magnezyum yönünden zengin bir yapıya, gölün kumsalı ise yine magnezyum sebebiyle beyaz renge sahip. Salda Gölü özelliği olarak en çok öne çıkan nokta ise stromatolit oluşumlarına uygun jeobiyokimyasal bir ekolojik sürece sahip olması. Sürecin ardından tabanda beyaz, hidromanyezit içerikli stromatolitler oluşuyor. Bu çökellerin ilk defa 3,5 milyar yıl önce oluşmaya başladıkları kabul ediliyor. Dolayısıyla en eski fosil niteliğinde. Bu fosillerin güncel örnekleri de Salda Gölü’nde yer alıyor.

NASA paylaştı: Mars'ın ipuçlarını Salda Gölü'nden mi çıkacak? SALDA GÖLÜ MARS İLİŞKİSİ İlkel yaşam şartları ve öncül yaşam biçimleriyle alakalı önemli verileri içerdiği düşünülen stromatolitlerin oluşum mekanizmalarıyla bu süreçleri kontrol eden jeobiyokimyasal faktörlerin anlaşılmasının; birçok araştırmacı tarafından Dünya’da yaşamın başlangıcıyla alakalı önemli bilgiler vereceği düşünülüyor. Öte yandan, Dünya dışındaki hayat ile alakalı da önemli sonuçlar bekleniyor. Göldeki hidromanyezit içerikli stromatolitler ile Mars’taki karbonat içerikli kayaçların arasındaki benzerlikler, NASA’nın da dikkat çektiği güncel yayın organlarında bulunuyor. Bu oluşumların Dünya’da az bulunan bir örnek olması ve gölün ekolojik anlamda benzersiz bir özelliğe sahip olması, titiz bir korumayı zorunlu kılıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'dan NASA'nın Salda Gölü mesajına cevap: Merakla bekliyoruz SALDA GÖLÜ’NE NASIL GİDİLİR? Türkiye’deki en önemli doğal güzelliklerden olan ve turistik açıdan da cazip bir yer alan göl, Burdur, Antalya, Denizli ve Isparta’ya yakın bir konumda. Bu şehirlerin her birine Türkiye’nin pek çok noktasından otobüsle ulaşım sağlanabiliyor. Aynı zamanda Antalya, Denizli ve Isparta’ya uçakla gidilerek toplu taşıma araçları ile Salda’ya ulaşım sağlanabiliyor. Göle en yakın havaalanlarından bir tanesi de Isparta.

Isparta’daki Süleyman Demirel Havalimanı ile göl arası 109 km. Buradan Burdur’a geçip toplu taşımayla göle ulaşmak mümkün. Burdur’dan saat başı Yeşilova minibüsleri de kalkıyor. Aynı zamanda kısa mesafede taksiyle ulaşım sağlamak da kolay oluyor. Denizli Çardak Havalimanı ile gölün arası ise 46 km. Denizli merkezden Salda’ya minibüslerle ulaşım sağlanabiliyor. İzmir ile Salda arası 327 km. Rota olarak ise Aydın, Nazilli, Tavas, Acıpayam ve Yeşilova rotası takip ediliyor. Antalya ile Salda arası da 152 km. Salda Gölü yol tarifi ulaşım sağlanacak olan şehre göre de değişkenlik gösteriyor. İstanbul’dan gelecek olanları ise 621 km’lik bir yol bekliyor. Sırasıyla İstanbul, Gebze, Eskişehir, Afyon, Sandıklı, Dinar, Çardak ve Yeşilova rotaları izleniyor. SALDA GÖLÜ’NDE YÜZÜLÜR MÜ? Yüzülebilir bir göl olan Salda Gölü ve çevresini korumak adına bazı önlemler de alınıyor. Öte yandan gölün tehlikeli olabileceğini de unutmamak gerekiyor. Tabanındaki kumun killi yapısı nedeniyle bataklık benzeri bir özellik gösterebiliyor ve insanları içeri çekebildiği tehlikeli durumlar meydana gelebiliyor. Dolayısıyla çok iyi yüzme bilenlerin dahi gölde fazla açılmaması gerekiyor. Aynı zamanda gölde su yılanı da bulunabiliyor. Bunlara ek olarak göl içerisinde ve duş alanlarında şampuan ve sabun gibi kozmetik ürünlerin kullanılması yasak.