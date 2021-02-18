NASA paylaştı: Mars'ın ipuçlarını Salda Gölü'nden mi çıkacak?

Mars’taki Jezero Krateri üzerinde incelemeler yapacak ve yaşam izi arayacak uzay aracı Perseverance’in fırlatılması için geri sayımın başladığını duyuran NASA, Salda Gölü’nün uzaydan görüntüsü ve Salda Gölü’nde NASA ekibi tarafından yapılan bilimsel çalışmaların sonuçlarını paylaştı. Salda Gölü sayesinde ne bekleyeceğimize dair bazı fikir sahibi olduklarını söyleyen NASA, mineraloji ve jeoloji açısından iki havzanın da birbirine benzediğini söyledi.

Araştırmacılar, NASA’nın Mars Keşif Gezgini’nden alınan verileri kullanarak, bilim adamlarının eski bir gölün kıyı şeridi olduğuna inandıkları Jezero Krateri’nin batı kenarlarında bir su havzası mineralleri ve muhtemelen karbonat karışımı tespit etti. 18 Şubat 2021 tarihinde gönderilecek olan Perseverance uzay gemisi ile Salda Gölü’nde bulunan havzadaki mineral ve jeolojik olarak benzer olup olmadığını öğrenilmesi amaçlanıyor.

'SONUÇLARI HEYECANLA BEKLİYORUZ'

Mars’a gönderilecek olan uzay gemisi ile Jezero Krateri ile Salda Gölü arasında ki benzerliğin netice kazanacağını belirten Yüksek Jeoloji Mühendisi Servet Cevni, sonuçları heyecanla beklediğini ifade etti. Servet Cevni, “Bugün bütün dünya için kıymetli bir gün. Gece saat 22:00-22:15 gibi Jezero Krater’ine NASA’nın insansız hava aracının inmesi düşünülüyor. Hatta NASA’da bununla ilgili bir tweet atmış. Demiş ki bizim oraya hiç gitmememiz aslında çok bilmediğimiz anlamına gelmez. Türkiye’de bir Salda Gölü var, bize bununla ilgili iyi fikirler veriyor demiş. Salda aslanda çarpma şeklinde oluşan bir krater gölü değil, daha çok tektonik kırılmalar sonucu oluşan bir göl. Ama buna rağmen içinde bulunan hidromanyezit yapısıyla Mars’a benzediği öngörülüyor. Büyük ihtimalle bu iniş sonrası toplanan verilerle beraber ne derece benzediği açıklık kazanacak. Biz de heyecanla bekliyoruz bu konuyu. Uydu ve hava görüntülerinden baktığımız zaman aşağı yukarı benzerlik olduğu aşikar. Ama mineral yapısında ve oluşumunda ne gibi benzerlikler ortaya çıkacak bilmiyoruz” dedi.