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Saldırıya uğrayan Bahar Candan'dan açıklama: Bu hepimizin başına gelebilecek bir şey

31.03.2021 22:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uludağ'da tanımadığını iddia ettiği birinin saldırısına uğrayan sosyal medya fenomeni Bahar Candan, "Bu hepimizin başına gelebilecek bir şey. Herkesin şu anda, sokağa çıktığı an, bir saldırganın saldırısına uğrayabilir. Sırf kadın olduğu için, ondan güçsüz olduğu için" dedi.

Saldırıya uğrayan Bahar Candan'dan açıklama: Bu hepimizin başına gelebilecek bir şey

Televizyonda yayınlanan bir yarışmayla ünlenen, ardından sosyal medya fenomeni haline gelen Bahar Candan, 24 Mart'ta, Uludağ'da katıldığı bir partide, tanımadığını iddia ettiği bir kişinin saldırısına uğradı. Saldırganın, 'Seni ve tipini beğenmiyorum' diyerek saldırdığını iddia eden Candan, bu nedenle yüzüne 10 dikiş atıldığını duyurdu.

"HERKES SOKAĞA ÇIKTIĞI AN SALDIRIYA UĞRAYABİLİR"

Basın mensuplarına açıklama yapan Bahar Candan, yaşadıklarının herkesin başına gelebileceğini söyledi. Candan, "Çok kötü günler geçirdim. Zor şeyler yaşadım. Benim için çok zordu. Saldırganla aramda hiçbir kişisel sorun, hiçbir bağ, hiçbir geçmiş yok. Saldırgan benim bir hayranım olarak yaklaştı bana. Benimle gündüz kayak yaparken fotoğraf çektirdi. Sonrasında akşam böyle bir olay yaşadım. Çok üzgünüm. Her şey yargıda şu an. Bana destek veren halkımıza çok teşekkür ediyorum. İlk kez televizyonda bu kadar darp edilmiş yorgun görüntüm olacak. Sosyal medyada okuduğumuz olumsuz yorumların, eleştirilerin, kıskançlıkla atıldığını düşündüğümüz o yorumların sahiplerinin günlük hayatta karşımıza çıkıp, her kadına, kendinden daha güçsüz olduğu için bunu yapabileceğini gördüm ben. Hiç düşünmemiştim. Beni sevmeyen birinin bir gün yanıma gelip bana vurabileceğini hiç hayal etmemiştim. Bu hepimizin başına gelebilecek bir şey. Senin annenin, benim annemin, benim başıma her an herkesin... Şu anda, sokağa çıktığı an, bir saldırganın saldırısına uğrayabilir. Sırf kadın olduğu için, ondan güçsüz olduğu için...
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"KİŞİSEL BİR SALDIRI DEĞİL"

Ben olayı çok kişisel algılamıyorum. Hele ki, böyle bir zamanda olay hiç kişisel değil. Çünkü benim kişiye karşı işlediğim hiçbir suç yok. Kişisel hiçbir problemim yok. Bence kadına şiddetle ilgili. Saldırganı daha sonra hiç görmedim" diye konuştu.

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Bahar Candan
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