Salepsiz dondurma tarifi: Salepsiz dondurma nasıl yapılır?

Salepsiz dondurma tarifini aşağıdaki adımları kullanarak ve verilen malzemelerle kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. Yapımı çok kolay olduğu kadar lezzetini de çok beğeneceğiniz bu tarifi istediğiniz miktarlarda hazırlayabilirsiniz. Afiyet olsun.

MALZEMELER 400 ml süt

1 paket krem şanti

3 çay bardağı şeker

2 kaşık yoğurt

1 paket vanilya