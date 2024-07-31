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    Salepsiz dondurma tarifi: Salepsiz dondurma nasıl yapılır?

    Ferhan Petek Ferhan Petek
    31.07.2024 01:17
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    Yaz sıcaklarının bunaltıcı etkisinden korunmanın en bilinen ve tercihe dilen yolu çeşit çeşit meyvelerle ya da farklı aromalarla hazırlanan dondurmalardır. Eğer dışarıdan hazır dondurma almak istemeyenlerdenseniz çok kısa süre içinde hem de çok pratik bir tarifle lezzetli ve serinletici dondurmalar hazırlayabilirsiniz. İşte bu tariflerden biri olan salepsiz dondurma tarifi!

    Salepsiz dondurma tarifi: Salepsiz dondurma nasıl yapılır?
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    Kaç kisilik 4
    Hazırlık Süresi 20dk
    Pişirme Süresi 20dk
    Kalori/Porsiyon 202kal

    Salepsiz dondurma tarifini aşağıdaki adımları kullanarak ve verilen malzemelerle kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. Yapımı çok kolay olduğu kadar lezzetini de çok beğeneceğiniz bu tarifi istediğiniz miktarlarda hazırlayabilirsiniz. Afiyet olsun.

    MALZEMELER

    • 400 ml süt
    • 1 paket krem şanti
    • 3 çay bardağı şeker
    • 2 kaşık yoğurt
    • 1 paket vanilya

    TARİF

    • Bir kapta krem şantiyi süt ile çırpın ve soğuması için dolaba kaldırın.
    • Derin bir tencerede sütün geri kalanını ve vanilyayı karıştırarak pişirin.
    • Ocağı kapatıp ilk sıcaklığı çıkınca yoğurdu ekleyin.
    • Soğuyan krem şantiyi karışıma ekleyin.
    • İyice karıştırdıktan sonra donması için dolaba kaldırın.
    • 1 saat arayla çıkartıp karıştırarak soğutun.
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    Chef GPT
    Anahtar Kelimeler:
    salep dondurma
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