Salepsiz dondurma tarifi: Salepsiz dondurma nasıl yapılır?

Yaz sıcaklarının bunaltıcı etkisinden korunmanın en bilinen ve tercihe dilen yolu çeşit çeşit meyvelerle ya da farklı aromalarla hazırlanan dondurmalardır. Eğer dışarıdan hazır dondurma almak istemeyenlerdenseniz çok kısa süre içinde hem de çok pratik bir tarifle lezzetli ve serinletici dondurmalar hazırlayabilirsiniz. İşte bu tariflerden biri olan salepsiz dondurma tarifi!
Salepsiz dondurma tarifini aşağıdaki adımları kullanarak ve verilen malzemelerle kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. Yapımı çok kolay olduğu kadar lezzetini de çok beğeneceğiniz bu tarifi istediğiniz miktarlarda hazırlayabilirsiniz. Afiyet olsun.
MALZEMELER
400 ml süt
1 paket krem şanti
3 çay bardağı şeker
2 kaşık yoğurt
1 paket vanilya
TARİF
Bir kapta krem şantiyi süt ile çırpın ve soğuması için dolaba kaldırın.
Derin bir tencerede sütün geri kalanını ve vanilyayı karıştırarak pişirin.
Ocağı kapatıp ilk sıcaklığı çıkınca yoğurdu ekleyin.
Soğuyan krem şantiyi karışıma ekleyin.
İyice karıştırdıktan sonra donması için dolaba kaldırın.
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