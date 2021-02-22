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Salgın yokmuş gibi! Detective Chinatown izlenme rekoru kırdı

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 22.02.2021 08:03 | Son Güncelleme:
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Salgın yokmuş gibi! Detective Chinatown izlenme rekoru kırdı

Çin’de sinema salonları Covid-19'a rağmen rekorlar kırıyor. Çin’de yeni yıl tatilinin olduğu şu günlerde vizyona giren Detective Chinatown, Avengers: Endgame'in rekorunu kırdı.

Sinemada pazar liderliğini Amerika’nın elinden alan Çin, 2021 yılına hızlı bir giriş yaptı. Geride bıraktığımız hafta Yeni Yıl tatilinde bulunan ülkede, sinemalar rekordan rekora koştu. Salonlarda uygulanan COVID-19 kısıtlamalarına rağmen gişeye inanılmaz bir rağbet vardı.

DETECTİVE CHİNATOWN REKOR KIRDI

Deadline'da yer alan habere göre Çin Yeni Yılı tatil döneminde sinemalar tarihinin en iyi dönemini geçirdi. 12 Şubat-17 Şubat tarihleri arasında sinemalar toplam 7,78 milyar yuan (1,2 milyar dolar) elde etti. 2019'un 5,9 milyar yuanlık (910 milyon dolarlık) rekorunu önemli ölçüde geride bırakmayı başardı.

Yeni Yıl haftası ayrıca çok ilginç bir rekora daha sahne oldu. 12 Şubat'ta vizyona giren Detective Chinatown filmi, sadece üç günde toplam 398 milyon dolar hasılat elde etmeyi başardı. Detective Chinatown böylece Avengers: Endgame'i geride bırakarak tek bir pazarda en yüksek hafta sonu hasılatı elde eden film olmayı başardı. Endgame, Kuzey Amerika'da ilk hafta sonunda 350 milyon dolar hasılat yapmıştı.

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COVID-19 pandemisinden ilk etkilenen ülke olan Çin'de geçtiğimiz yıl sinemalar yaklaşık altı ay kapalı kalmıştı. Sonrasında ise yaza doğru salgının kontrol altına alınmasıyla birlikte sinemalar tekrar seyircileri ağırlamaya başladı ve sinemaseverler yavaş yavaş salonlara akın etti. Ağustos ayında yayınlanan The Eight Hundred filmi 2020'nin en çok hasılat elde eden yapımı olmayı başarmıştı.

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