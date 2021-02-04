Salma Hayek 'ölümsüzlüğünü' ilan etti

Marvel Sinematik Evreni (MCU) 4. faz filmlerinden olan The Eternals hakkında konuşan Salma Hayek, filmin çok farklı olduğunu dile getirdi. Filmin en büyük farkının diğer filmlerin aksine stüdyoda değil gerçek mekanlarda çekilmiş olması The Eternals’a farklı bir hava kattığını söyledi.

Koronavirüs salgınının hemen öncesinde çekimleri tamamlanan The Eternals’ın vizyon tarihi pek çok filmde olduğu gibi ertelendi. Çok sayıda gecikmeden sonra, Kasım 2021'de yayınlanması planlanıyor.

THE ETERNALS HAKKINDA

Marvel Stüdyosu'nun 4. aşamanın bir parçası olan The Eternals, Dünya'yı Devants adlı insansı bir yaratıktan korumak için bir araya gelmek zorunda olan yepyeni bir kahramanlar grubunu konu alacak. Yıldızlarla dolu filmin oyuncu kadrosunda Angelina Jolie, Gemma Chan, Kumail Nanjiani, Brian Tyree Henry ve Game of Thrones’dan Richard Madden ve Kit Harrington gibi etkileyici bir kadroya sahip. Salma Hayek, Ölümsüzlerin lideri Ajak olarak ana kadro üyelerini yönetiyor.

"KARAKTERİMİ VE OYUNCU KADROSUNU SEVİYORUM"

Salma Hayek, bu yıl Oscar Ödüllerinin en güçlü adaylarından Chloé Zhao’nun yönettiği The Eternals için “Zhao'nun yaratıcı vizyonuna borçlu” dedi. Salma Hayek ayrıca sözlerine şunları ekledi:

Marvel evreninin kesinlikle kendi DNA'sına sahip olduğunu düşünüyorum. Bu farklı. Bir kadın [Chloé Zhao] tarafından yönetildi ve stüdyoda pek çok şeyi yapmadık. Marvel için alışılmadık gerçek yerler. Film için çok heyecanlıyım, kesinlikle kendine özgü bir havası var. Bunun için gerçekten heyecanlıyım ve karakterimi ve oyuncu kadrosunu seviyorum.



