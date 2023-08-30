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Salma Hayek tatil pozlarına devam ediyor! "Kusursuz olmana gerek yok çok seksisin"

30.08.2023 13:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren Salma Hayek geçtiğimiz günlerde tekne tatili yaparken görüntülenmişti ve paylaşımlarındaki 'kusursuz' görünüme sahip olmadığı ortaya çıkmıştı. Hayek tatil pozlarına yenilerini ekledi ve hayranlarından tam not aldı.

Babası Lübnanlı, annesi Meksikalı olan oyuncu Salma Hayek Pinault, Hollywood'un ünlü simaları arasında yer alıyor. Şimdilerde gösterişli etkinliklerin aranan isimlerinden biri olan Hayek son olarak milyarder eşiyle tekne tatilinde görüntülenmişti.

Radyo frekans ve mikro frekans makinelerini cildini sıkılaştırmak için kullandığını söyleyen ünlü oyuncu, tekne görüntülerinde 56 yaşına uygun bir görünüme sahipti. Sosyal medya paylaşımlarındaki 'kusursuz' görünümünün tersine selülitleri dikkat çeken Salma Hayek bu sebeple eleştirilmişti.

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Eleştirilere dair yorum yapmayan güzel oyuncu tatil pozlarına yenilerini ekledi. Doğal hallerini paylaşan ve kıvrımlarını sergileyen Hayek bu sefer fotoğraflarında oldukça doğaldı.

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Suyun altında kendini güvende hissettiğini söyleyen Salma Hayek'in pozlarına hayranlarından "Her zaman çekicisin", "Kusursuz olman gerekmez çok seksisin" yorumları geldi.

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