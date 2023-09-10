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Salma Hayek yıllara meydan okuyor! Cesur pozlarına yenisini ekledi

10.09.2023 16:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hollywood'un geçip giden zamana en iyi direnen yıldızlarından biri olan Latin Amerikalı oyuncu ve film yapımcısı Salma Hayek, bikinili pozlarına yenisini ekledi. Son dönemde adından sıkça söz ettiren Hayek pozlarıyla hayranlarını mest etti.

Latin Amerikalı oyuncu ve film yapımcısı Salma Hayek yıllara adeta meydan okuyor. Sık sık tatil pozlarını paylaşan ve son dönemden adından söz ettiren Hayek yine olay oldu.

Yaş almanın kendisini rahatsız etmediğini belirten Salma Hayek, 30 yaşına girdiğinde zorlandığını, ama 50'li yaşlarda böyle hissetmediğini anlatmıştı. Hayek, şu anki yaşında kendini mutlu ve memnun hissettiğini de belirtmişti.

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57 yaşına geçtiğimiz günlerde giren Hayek tatil pozlarına yenilerini ekledi. Fit görünümüyle dikkat çeken güzel oyuncuya hayranlarından beğeni yağdı.

Ekran Alıntısı

Fit haliyle görenleri kendine hayran bırakan ünlü ismin pozlarına; "Yaşı kaç olursa olsun her zaman çok güzel", "Bu kadın asla yaşlanmıyor" yorumları geldi.

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