Salman Khan kimdir? Bollyood yıldızına hapis şoku!

Bollywood'un yani Hint sinemasının kötü çocuğu olarak tanınan Salman Khan, yasak avdan 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Khan, çıkarıldığı mahkemede 1998'de düzenlenen bir av organizasyonunda nesli tükenmekte olan 2 kara antilobunu avlamaktan yargılandığı davada suçlu bulundu.

Mahkemeden yapılan açıklamada, Khan’ın 'Yaban Hayatı Koruma' yasasını ihlal etmekten suçlu bulunduğu ve 5 yıl hapis cezası aldığı belirtildi. Khan cezaya itirazda bulundu.

SALMAN KHAN KİMDİR?

Ünlü Hint senarist Salim Khan'ın oğludur. Oyunculuk kariyerine Biwi Ho To Aisi filmi ile başladı fakat başrol oynadığı ilk film Maine Pyar Kiya'dır. Khan, ticari başarısı yüksek olan birçok filmde rol aldı. Dünya üzerinde en çok hayrana sahip Hint aktörlerden biri olan Khan, hayırseverliği ve markası olan yapılı vücudu ile de dikkat çekiyor. Bollywood'da vücut geliştirmeyi ilk Salman Khan başlatmıştır. 1999 yılında Kuch Kuch Hota Hai filmindeki rolü ile Filmfare'de en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü aldı. Dabangg, Ready, Bodyguard, Ek Tha Tiger, Dabangg 2, Jai Ho, Kick, Bajrangi Bhaijaan, Prem Ratan Dhan Payo ve Sultan filmleri ile ard arda 10 kere INR100 crore'un üzerine çıkan ilk ve tek aktördür. Her filmi vizyona girdiğinde dünya çapında rekorlar kıran Khan (bknz: Bajrangi Bhaijaan, Sultan vb.), dünyada en fazla fana sahip olan aktörler arasındadır. 80'den fazla filmde rol alan oyuncu Hint Sinemasının en önde gelen aktörlerinden biri olmuştur. 2007 yılında People dergisi tarafından "Dünyanın En Yakışıklı 7. Erkeği" ve "Asya'nın En Yakışıklı Erkeği" seçilmiştir. Açtığı "Being Human" adlı vakfıyla kimsesiz çocuklara ve bakıma muhtaç yaşlılara yardım etmektedir. Her gün 10 çocuk bu vakıf sayesinde kurtulmaktadır.

Hindistan'da 13 yıl önce alkollü araç kullanarak bir kişinin ölümü, dört kişinin yaralanmasına sebebiyet verdiği iddiasıyla, 6 Mayıs 2015'te beş yıl hapse mahkum edildi. Dava, Salman Khan'ın başvurusuyla Yüksek Mahkeme'ye taşındı ve suçsuz olduğu ortaya çıktı.