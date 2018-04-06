MAGAZİN

Salman Khan kimdir? Bollyood yıldızına hapis şoku!

MAGAZİN HABERLERİ  | 06.04.2018 14:44 | Son Güncelleme

Abdul Rashid Salim Salman Khan olan ünlü Bollywood yıldızı 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı! Peki Salman Khan kimdir? İşte Bollywood'un kötü çocuğu olarak anılan, daha önce Asya'nın en yakışıklı erkeği seçilen Salman Khan hakkında detaylar...

Salman Khan kimdir? Bollyood yıldızına hapis şoku!

Bollywood'un yani Hint sinemasının kötü çocuğu olarak tanınan Salman Khan, yasak avdan 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Khan, çıkarıldığı mahkemede 1998'de düzenlenen bir av organizasyonunda nesli tükenmekte olan 2 kara antilobunu avlamaktan yargılandığı davada suçlu bulundu.

Mahkemeden yapılan açıklamada, Khan’ın 'Yaban Hayatı Koruma' yasasını ihlal etmekten suçlu bulunduğu ve 5 yıl hapis cezası aldığı belirtildi. Khan cezaya itirazda bulundu.

SALMAN KHAN KİMDİR?

Ünlü Hint senarist Salim Khan'ın oğludur. Oyunculuk kariyerine Biwi Ho To Aisi filmi ile başladı fakat başrol oynadığı ilk film Maine Pyar Kiya'dır. Khan, ticari başarısı yüksek olan birçok filmde rol aldı. Dünya üzerinde en çok hayrana sahip Hint aktörlerden biri olan Khan, hayırseverliği ve markası olan yapılı vücudu ile de dikkat çekiyor. Bollywood'da vücut geliştirmeyi ilk Salman Khan başlatmıştır. 1999 yılında Kuch Kuch Hota Hai filmindeki rolü ile Filmfare'de en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü aldı. Dabangg, Ready, Bodyguard, Ek Tha Tiger, Dabangg 2, Jai Ho, Kick, Bajrangi Bhaijaan, Prem Ratan Dhan Payo ve Sultan filmleri ile ard arda 10 kere INR100 crore'un üzerine çıkan ilk ve tek aktördür. Her filmi vizyona girdiğinde dünya çapında rekorlar kıran Khan (bknz: Bajrangi Bhaijaan, Sultan vb.), dünyada en fazla fana sahip olan aktörler arasındadır. 80'den fazla filmde rol alan oyuncu Hint Sinemasının en önde gelen aktörlerinden biri olmuştur. 2007 yılında People dergisi tarafından "Dünyanın En Yakışıklı 7. Erkeği" ve "Asya'nın En Yakışıklı Erkeği" seçilmiştir. Açtığı "Being Human" adlı vakfıyla kimsesiz çocuklara ve bakıma muhtaç yaşlılara yardım etmektedir. Her gün 10 çocuk bu vakıf sayesinde kurtulmaktadır.

Hindistan'da 13 yıl önce alkollü araç kullanarak bir kişinin ölümü, dört kişinin yaralanmasına sebebiyet verdiği iddiasıyla, 6 Mayıs 2015'te beş yıl hapse mahkum edildi. Dava, Salman Khan'ın başvurusuyla Yüksek Mahkeme'ye taşındı ve suçsuz olduğu ortaya çıktı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
salman khan bollywood hint sineması

En Çok Okunan Haberler

Eşinden şüphelenince yatak odasına gizli kamera yerleştiren kocaya şok!

Eşinden şüphelenince yatak odasına gizli kamera yerleştiren kocaya şok!

Kayınpeder damadına aşık oldu! Aşk mesajları ortaya çıktı

Kayınpeder damadına aşık oldu! Aşk mesajları ortaya çıktı

Gaziantep'te patlama! Ölü ve yaralılar var

Gaziantep'te patlama! Ölü ve yaralılar var

Son dakika! Ankara'da 4 FETÖ sanığı mahkeme salonundan kaçtı mı? Valilikten ilk açıklama!

Son dakika! Ankara'da 4 FETÖ sanığı mahkeme salonundan kaçtı mı? Valilikten ilk açıklama!

İstanbul merkezli 18 ilde FETÖ operasyonu: Hakim-savcı aday adayları için yakalama kararı

İstanbul merkezli 18 ilde FETÖ operasyonu: Hakim-savcı aday adayları için yakalama kararı

Yunanistan işgale hazırlanıyor!

Yunanistan işgale hazırlanıyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Murat Yıldırım’ı daha önce hiç böyle görmediniz!

Murat Yıldırım’ı daha önce hiç böyle görmediniz!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Tipi'si yönetmen koltuğunda

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Tipi'si yönetmen koltuğunda

Asuman Dabak sağlığına kavuştu, keyfi yerine geldi

Asuman Dabak sağlığına kavuştu, keyfi yerine geldi

Nil Anka: Dan Bilzerian’ın yanına gidiyorum

Nil Anka: Dan Bilzerian’ın yanına gidiyorum

Sen Anlat Karadeniz'in Asiye'si evlilik yolunda

Sen Anlat Karadeniz'in Asiye'si evlilik yolunda

Burcu Esmersoy'dan Ayşe Özyılmazel açıklaması: Medeniyiz

Burcu Esmersoy'dan Ayşe Özyılmazel açıklaması: Medeniyiz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.