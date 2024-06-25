Salyangoz paylaşıp yeni aşkına teşekkür etti! Ceyda Düvenci yine gündem oldu

Ceyda Düvenci, Bülent Şakrak ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen oğlu Ali ile tatile çıktı. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isim Kenya ve Tanzanya'ya gitti.

Keyfi yerinde olan Ceyda Düvenci son paylaşımlar da dikkat çekti. Bülent Şakrak ile boşandıktan sonra Güçlü Mete ile aşk yaşamaya başlayan Düvenci salyangoz paylaşarak paylaşıma içini döktü.

Yeni aşkını da paylaşımda unutmayan Düvenci "Çok sakin, dingin, güzel düşüncelerle ve niyetlerle dolu bir tatil oluyor… Her şeye uzaktan bakabilmek huzur verdi içime… Özellikle son altı ayda ne kadar başkalaştığımı fark ettim" dedi.

SON 4 AYINI HATIRLATTI

Düvenci ayrıca "Hayatın verdiği bütün güzellikleri ve hediyeleri anladım, kabul ettim… Özellikle son 4 ayıma sonsuz şükür dolu içim… Kalbimin bu kadar hızlı çarpabileceğini bana yaşattığı için hayata ve sana “gm” teşekkür ederim, mucizelerime teşekkür ederim" ifadelerine paylaşımda yer verdi.