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  4. Salyangoz paylaşıp yeni aşkına teşekkür etti! Ceyda Düvenci yine gündem oldu

Salyangoz paylaşıp yeni aşkına teşekkür etti! Ceyda Düvenci yine gündem oldu

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
25.06.2024 11:57
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Bülent Şakrak ile bir süre önce boşanan ve Güçlü Mete ile aşk yaşamaya başlayan Ceyda Düvenci çıktığı tatilden bir paylaşım yaptı. Salyangoz paylaşan Düvenci'nin notu ise dikkat çekti.

Salyangoz paylaşıp yeni aşkına teşekkür etti! Ceyda Düvenci yine gündem oldu

Ceyda Düvenci, Bülent Şakrak ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen oğlu Ali ile tatile çıktı. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isim Kenya ve Tanzanya'ya gitti.

Keyfi yerinde olan Ceyda Düvenci son paylaşımlar da dikkat çekti. Bülent Şakrak ile boşandıktan sonra Güçlü Mete ile aşk yaşamaya başlayan Düvenci salyangoz paylaşarak paylaşıma içini döktü.

Yeni aşkını da paylaşımda unutmayan Düvenci "Çok sakin, dingin, güzel düşüncelerle ve niyetlerle dolu bir tatil oluyor… Her şeye uzaktan bakabilmek huzur verdi içime… Özellikle son altı ayda ne kadar başkalaştığımı fark ettim" dedi.

Ekran Alıntısı

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SON 4 AYINI HATIRLATTI

Düvenci ayrıca "Hayatın verdiği bütün güzellikleri ve hediyeleri anladım, kabul ettim… Özellikle son 4 ayıma sonsuz şükür dolu içim… Kalbimin bu kadar hızlı çarpabileceğini bana yaşattığı için hayata ve sana “gm” teşekkür ederim, mucizelerime teşekkür ederim" ifadelerine paylaşımda yer verdi.

yuıyoy

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Ceyda Düvenci
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