Serenay Sarıkaya ve Mert Demir dudak dudağa! Yorumlar şaşırttı: Rol gibi...

Özel hayatıyla gündemden düşmeyen Serenay Sarıkaya son dönemde Mert Demir ile aşk yaşıyor. Ancak bu aşk bir kesim tarafından 'reklam aşkı' yorumlarına maruz kalıyor.

Aşk hayatına dair konuşmayan ikili geçtiğimiz gün beraber görüntülendi.

Kandilli'de yemek yemek için buluşan Serenay Sarıkaya ve Mert Demir, Aramızda Kalmasın muhabiri Tolga Bozduman tarafından dudak dudağa yakalandı.



Kandilli kaçamağı yapan Serenay Sarıkaya ve Mert Demir ilk kez dudak dudağa görüntülendi görüntülenmesine ama yine sosyal medyada bir kesim ikna olmadı.

Çiftin bu hallerine "Haberim yokmuş gibi çek panpa", "Flash TV oyunculuğu", "Çok reklamvari" yorumları geldi.





