Samar Dadgar'dan 'İstenmeyen gelin' iddialarına cevap

Özcan Deniz'in annesi Kadriye Deniz, geçtiğimiz günlerde Zekeriyaköy'de görüntülendi. Kadriye Deniz, torunu Kuzey'i görememekten dert yandı. Kadriye Deniz, "Özcan Deniz'in hayatını taşımak kolay değil" dedi.
Özcan Deniz ile Samar Dadgar'ın evleneceğini hatırlatan muhabirlere, "İlla nikah masasına mı oturmak lazım?" diyerek müstakbel gelini Samar Dadgar'a sıcak bakmadığını ifade etti.
Özcan Deniz ile nişanlanan İranlı modacı Samar Dadgar, önceki gün City’s Nişantaşı’nda alışveriş turunda görüntülendi.
Samar Dadgar, gazetecilerin "Özcan Deniz'in annesi bu evliliğe karşı olduğunu söyledi. Neler söylersiniz?" sorusunu cevapsız bıraktı. Dadgar, "Konuşmak istemiyorum, beni anlayışla karşılayın" dedi.
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