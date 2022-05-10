Samar Dadgar'dan 'İstenmeyen gelin' iddialarına cevap

Özcan Deniz'in annesi Kadriye Deniz, geçtiğimiz günlerde Zekeriyaköy'de görüntülendi. Kadriye Deniz, torunu Kuzey'i görememekten dert yandı. Kadriye Deniz, "Özcan Deniz'in hayatını taşımak kolay değil" dedi.

EVLİLİĞE KARŞI OLDUĞUNU AÇIKLADI

Özcan Deniz ile Samar Dadgar'ın evleneceğini hatırlatan muhabirlere, "İlla nikah masasına mı oturmak lazım?" diyerek müstakbel gelini Samar Dadgar'a sıcak bakmadığını ifade etti.

YÜZÜK DENERKEN GÖRÜNTÜLENDİ

Özcan Deniz ile nişanlanan İranlı modacı Samar Dadgar, önceki gün City’s Nişantaşı’nda alışveriş turunda görüntülendi.



SORULARI CEVAPSIZ BIRAKTI

Samar Dadgar, gazetecilerin "Özcan Deniz'in annesi bu evliliğe karşı olduğunu söyledi. Neler söylersiniz?" sorusunu cevapsız bıraktı. Dadgar, "Konuşmak istemiyorum, beni anlayışla karşılayın" dedi.



