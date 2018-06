Samet Aybaba'dan destek çağrısı

"Marka değerinizi her zaman o şampiyonluk yukarıda tutar. Şampiyonluk sonrasını planlamak çok önemlidir. Bence bu planlamada Bursaspor doğru yapamadı. Eleştirmekten, 'Şu yanlıştı, bu yanlıştı' demekten ziyade, futbol aklıyla bunları ortaya koymak lazım. Şampiyonluk sonrası Bursaspor çok transfer yaptı. Doğru, futbol şehrine yakışır isimleri, futbol şehrinin ne beklediğiyle ilgili düşünceleri dışarıda tutulmuş gibi hissediyorum dışarıdan bakarken. O yüzden de bir çöküş başladı."

"Marka değerinizi her zaman o şampiyonluk yukarıda tutar"

"Şu an da Bursaspor'un eleştirileri kaldıracak gücü yok. İnsanların Bursaspor ile ilgili en küçük konuda bile tepki göstermemesi lazım. Biraz birlikte hareket edelim, bir bakalım planladığımız yere doğru gidiyor mu gitmiyor mu. Bana göre yüzde 100 gidecektir. Yeter ki birbirimizi destekleyelim. Biz sadece bunu düşünerek bu şehirde görev aldık. Destek verirlerse toparlamak daha kısa sürer. Oradan, buradan çekilirse, hiç anlamsız bir kavga, dövüş içine girilirse biraz daha uzar. Başarırız ama biraz daha uzar. Herkes şu işin arkasına takılsın biz bir an önce bu işi yukarıya doğru çıkaralım. Bursa'nın en büyük markası Bursaspor, Bursaspor'un içindeki en büyük güç taraftar. O statta taraftar bizim arkamızdaki en büyük itici güç olacak. Rakip o stada çıktığında korkacak. İçerideki futbol da bunu destekleyince her iki tarafta coşkulu bir organizasyon ortaya çıkacak."