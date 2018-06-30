Samet Aybaba'dan destek çağrısı

Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Spor Toto Süper Lig'de son iki sezonun Bursaspor için kötü geçtiğini ve artık bir şeyleri değiştirmenin zamanının geldiğini, bunun için de ekibiyle burada göreve başladıklarını söyledi.

Yeni sezonda coşkulu ve istekli bir takımla, futbol şehrine cevap verebilecek bir oyun kalitesi ve düşüncesini sahaya yansıtmak istediklerini anlatan Aybaba, "Bunun için çalışmalar yapıyoruz. Önde oynayan, futbolu keyif veren, çok mücadele eden, coşkulu oynayan iyi bir takım oluşturacağız. Bunu görünce iki senedir gerçekten kötü günler geçiren Bursaspor taraftarı da artarak bize destek verecektir. Onlar da tribünlerden bize katılacaktır diye düşünüyorum" diye konuştu.

Deneyimli teknik adam, Bursa'da çok büyük bir taraftar kitlesinin bulunduğunu, bu süreçte onlarla birlikte yönetim, teknik heyet ve şehri yönetenlerin de desteğiyle kötü geçen iki sezonu geride bırakıp, hep birlikte yeniden bir şeyleri yapabilmenin heyecanını yaşamayı istediklerini dile getirdi.