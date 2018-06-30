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Samet Aybaba'dan destek çağrısı

BURSASPOR HABERLERİ  | 30.06.2018 12:27 | Son Güncelleme

Bursaspor Teknik Direktörü Aybaba, "O statta taraftar bizim arkamızdaki en büyük itici güç olacak" dedi.

Samet Aybaba'dan destek çağrısı

Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Spor Toto Süper Lig'de son iki sezonun Bursaspor için kötü geçtiğini ve artık bir şeyleri değiştirmenin zamanının geldiğini, bunun için de ekibiyle burada göreve başladıklarını söyledi.

Yeni sezonda coşkulu ve istekli bir takımla, futbol şehrine cevap verebilecek bir oyun kalitesi ve düşüncesini sahaya yansıtmak istediklerini anlatan Aybaba, "Bunun için çalışmalar yapıyoruz. Önde oynayan, futbolu keyif veren, çok mücadele eden, coşkulu oynayan iyi bir takım oluşturacağız. Bunu görünce iki senedir gerçekten kötü günler geçiren Bursaspor taraftarı da artarak bize destek verecektir. Onlar da tribünlerden bize katılacaktır diye düşünüyorum" diye konuştu.

Deneyimli teknik adam, Bursa'da çok büyük bir taraftar kitlesinin bulunduğunu, bu süreçte onlarla birlikte yönetim, teknik heyet ve şehri yönetenlerin de desteğiyle kötü geçen iki sezonu geride bırakıp, hep birlikte yeniden bir şeyleri yapabilmenin heyecanını yaşamayı istediklerini dile getirdi.

"Marka değerinizi her zaman o şampiyonluk yukarıda tutar"

Samet Aybaba, şampiyonluğun çok önemli bir şey olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Marka değerinizi her zaman o şampiyonluk yukarıda tutar. Şampiyonluk sonrasını planlamak çok önemlidir. Bence bu planlamada Bursaspor doğru yapamadı. Eleştirmekten, 'Şu yanlıştı, bu yanlıştı' demekten ziyade, futbol aklıyla bunları ortaya koymak lazım. Şampiyonluk sonrası Bursaspor çok transfer yaptı. Doğru, futbol şehrine yakışır isimleri, futbol şehrinin ne beklediğiyle ilgili düşünceleri dışarıda tutulmuş gibi hissediyorum dışarıdan bakarken. O yüzden de bir çöküş başladı."

"Yeter ki birbirimizi destekleyelim"

Yeşil-beyazlı kulübün yeniden eski günlerine dönmesinin çok zor olmadığını vurgulayan Samet Aybaba, ekibiyle birlikte bunu başarmak için Bursa'ya geldiklerini, bu çerçevede 3 yıllık anlaşma yaptıklarını anımsattı.

Aybaba, yeniden başarıyı yakalamak adına tüm camiaya büyük görevler düştüğünü, bunun için de kenetlenmek gerektiğini dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu an da Bursaspor'un eleştirileri kaldıracak gücü yok. İnsanların Bursaspor ile ilgili en küçük konuda bile tepki göstermemesi lazım. Biraz birlikte hareket edelim, bir bakalım planladığımız yere doğru gidiyor mu gitmiyor mu. Bana göre yüzde 100 gidecektir. Yeter ki birbirimizi destekleyelim. Biz sadece bunu düşünerek bu şehirde görev aldık. Destek verirlerse toparlamak daha kısa sürer. Oradan, buradan çekilirse, hiç anlamsız bir kavga, dövüş içine girilirse biraz daha uzar. Başarırız ama biraz daha uzar. Herkes şu işin arkasına takılsın biz bir an önce bu işi yukarıya doğru çıkaralım. Bursa'nın en büyük markası Bursaspor, Bursaspor'un içindeki en büyük güç taraftar. O statta taraftar bizim arkamızdaki en büyük itici güç olacak. Rakip o stada çıktığında korkacak. İçerideki futbol da bunu destekleyince her iki tarafta coşkulu bir organizasyon ortaya çıkacak."

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Anahtar Kelimeler:
Bursaspor Spor Toto Süper Lig samet aybaba

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