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Sami Levi kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Şarkılar Bizi Söyler'in konuğu Sami Levi'nin eşi Demet Şaşmaz kimdir?

29.01.2022 23:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkılar Bizi Söyler programının bu akşamki konuğu bir zamanlar Safarad grubuyla adından söz ettiren Sami Levi oldu. 1996'da kurulan Musevi Sefarad müziğiyle popüler müzik arasında sentez oluşturan grubun dönemin popüler grubunun solisti Sami Levi merak konusu oldu. Peki Sami Levi kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Şarkılar Bizi Söyler'in konuğu Sami Levi'nin eşi Demet Şaşmaz kimdir? İşte detaylar...

Sami Levi kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Şarkılar Bizi Söyler'in konuğu Sami Levi'nin eşi Demet Şaşmaz kimdir?

Sami Levi, bir zamanların popüler müzik grubu Sefarad'ın solistiydi. Grubun bas gitaristi Cem Stamati, gitaristi ise Ceki Benşuşe'ydi. Kanal D'nin beğeniyle izlenilen programı Şarkılar Bizi Söyler programının bu akşamki konuğu Sami Lemi oldu. Bu kapsamda Sami Levi kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Şarkılar Bizi Söyler'in konuğu Sami Levi'nin eşi Demet Şaşmaz kimdir? soru ve konu başlıkları internet kullanıcıları tarafından merak konusu oldu. İşte Sami Levi'nin hayatı...

SAMİ LEVİ KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Sami Levi, 13 Nisan, 1981'de dünyaya geldi. 1998 yılı Göztepe Lisesi mezunu. 5 yaşında ana okulunda müzikle tanıştı. İlkokul öğretmeni Levi ailesini Sami’nin sesi konusunda uyardı ve mutlaka değerlendirmesini söyledi. Musevi cemaatinde artık çok az konuşulan Ladino dilindeki Sefarad müziği ile büyüyen Sami, bu şarkıları anneanne ve babaannelerinden dinledi. Aile büyükleri tarafından kullanılan Ladino dilinde ve şarkılarla Sefarad kültürünü öğrendi. 1996’da Cem Stamati’yle olan arkadaşlığı Sami’yi Sefarad Grubu ile tanıştırdı. Yaklaşık 8 yıldır Sefarad müziğiyle profesyonel olarak uğraşan Sami Levi grubun solistidir.

Sami Levi kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Şarkılar Bizi Söyler'in konuğu Sami Levi'nin eşi Demet Şaşmaz kimdir?

SAMİ LEVİ'NİN EŞİ DEMET ŞAŞMAZ KİMDİR?

Demet Şaşmaz Levi, oyuncu ve dansçı. 1983 doğumlu Şaşmaz, uzun yıllar bale eğitimi aldı. Efes kızları dans takımında da bir süre yer aldı. Sonraki yıllarda oyunculukla da ilgilendi. 2007 yılında bir dans yarışmasında tanıştığı Seferad grubunun solisti Sami Levi ile 2013'te evlendi. Bu evlilikten Era Nes Levi adında bir kız çocuğu dünyaya getirdi.

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Sibel Can
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