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Sami Levi klibinde kadın kılığına girdi! Kimse tanıyamadı

16.08.2022 07:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkıcı Sami Levi, “Oldu mu?” adlı single'ını müzikseverlerle buluşturdu. Sami Levi, şarkının klibinde mini elbiseli alımlı bir kadın kılığında seyirci karşısına çıktı.

Sami Levi klibinde kadın kılığına girdi! Kimse tanıyamadı

Müzik dünyasının sevilen seslerinden Sami Levi, yaz aylarına damga vuracak yepyeni bir single hazırladı. Söz ve müziği Sami Levi’ye ait olan, aranjesi ise Ozan Sarıboğa’nın imzasını taşıyan “Oldu mu?”, 5 Ağustos Cuma günü DMC etiketiyle müzik marketler ve dijital platformlardaki yerini aldı.

DOLANDIRICIYI OYNADI

“Oldu mu?” sadece hareketli melodisi ve sözleriyle değil, İmre Haydaroğlu yönetmenliğinde çekilen klibiyle de çok konuşuldu. Karşılaştığı herkesi ağına düşüren bir dolandırıcıyı canlandıran Sami Levi, aynı zamanda mini elbiseli alımlı bir kadın kılığında seyirci karşısına çıktı.

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"GÜLMEKTEN ÇEKEMEDİK"

Çekimler sırasında çok eğlendiklerini söyleyen Sami Levi, şarkının ve klibin çıkış hikâyesini şöyle anlattı:

“Şarkıyı Antalya’ya konsere giderken uçakta yaptım. Birdenbire havadayken kendiliğinden geldi sözler ve melodi. Klibin konusunu ise rüyamda gördüm. Özellikle kadın olma bölümünü. Daha sonra İmre Haydaroğlu ile beraber şekillendirdik. Klibi Beykoz Kundura Fabrikası’nda çektik. O kadar eğlendik ki, bir ara gülmekten çekim yapamadık. Umarım sevenlerimiz de izlerken de bizim kadar eğlenir.”

SAMİ LEVİ KİMDİR?

Sami Levi (d. 13 Nisan, 1981; İstanbul, Türkiye) Yahudi asıllı Türk şarkıcı.

1998 yılı Göztepe Lisesi mezunu. 5 yaşında ana okulunda müzikle tanıştı. İlkokul öğretmeni Levi ailesini Sami’nin sesi konusunda uyardı ve mutlaka değerlendirmesini söyledi. Musevi cemaatinde artık çok az konuşulan Ladino dilindeki Sefarad müziği ile büyüyen Sami, bu şarkıları anneanne ve babaannelerinden dinledi. Aile büyükleri tarafından kullanılan Ladino dilinde ve şarkılarla Sefarad kültürünü öğrendi.

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