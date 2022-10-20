Şamil Ayrım kimdir, kaç yaşında? Binali Yıldırım ile trafik kazası geçiren milletvekili Şamil Ayrım’ın biyografisi

AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım'la aynı araçta kaza geçirdi. Şamil Ayrım'ın hayatına dair detaylar araştırılıyor. Peki, Şamil Ayrım kaç yaşındadır?

ŞAMİL AYRIM KİMDİR?



İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Fakültesi'nden Gemi İnşa ve Makina Yüksek Mühendisi olarak mezun oldu. Türkiye Gemi Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı, Deniz Nakliyat T.A.Ş. Genel Müdür Danışmanlığı, 20. Dönem Iğdır, 21. Dönem İstanbul Milletvekilliği yapmıştır.

DYP ile Iğdır'dan katıldığı 1995 Türkiye genel seçimleri'nde partisi aldığı %17 oyla, milletvekili çıkaramayan HADEP'in ardından 2. sırada yer alarak milletvekili seçildi. 1999 Türkiye genel seçimleri'nde ise Anavatan Partisi'nden İstanbul milletvekili olarak seçildi. 2018 Türkiye genel seçimleri'nde AK Parti'den İstanbul milletvekili olarak seçildi. Evli ve iki çocuk babasıdır.

