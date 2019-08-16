Şampiyon dizisi ne zaman başlıyor? İşte Şampiyon oyuncu kadrosu ve 1. bölüm fragmanı

BSK Yapım’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Ketche’nin oturduğu Şampiyon dizisi güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor.

Şampiyon; Kafkas lakaplı eski şampiyon boksör Fırat Bölükbaşı (Tolgahan Sayışman)’nın oğlu Güneş (Emir Özyakışır) için ringlere dönme mücadelesini konu alıyor.

Son olarak Çukur dizisinde Çeto'yu canlandıran başarılı oyuncu Erkan Avcı ise Şampiyon dizisinde Zafer karakteriyle seyirci karşısına çıkacak.

Şampiyon dizisinin kadrosunda Tolgahan Sayışman, Erdal Özyağcılar, Erkan Avcı, Bahar Süer ve Emir Özyakışır yer alıyor. Bahar Süer ise dizide, Kafkas'ın (Tolgahan Sayışman) yengesi Mücella karakterine hayat verecek.

Yapımını BSK Yapım'ın, yapımcılığını Başak Bingüller ve Çağrı Bingüller'in üstlendiği dizinin senaryosunu Alphan Dikmen ve Başak Angigün kaleme alırken, yönetmen koltuğunda Ketche (Hakan Kırvavaç) oturuyor.

ŞAMPİYON KONUSU NEDİR?

Tolgahan Sayışman’ın “Kafkas” lakaplı eski şampiyon boksör Fırat Bölükbaşı’na hayat vereceği “Şampiyon” çok konuşulacak. Gelecek vadeden genç bir boksörken yaşadığı talihsiz olayla hayatı yerle bir olan Kafkas, kariyerini bırakıp ringlere veda etmişken yıllar sonra oğlu Güneş için yeniden ringlere çıkacak ve bir raunt daha diyecek.

