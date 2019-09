Şampiyon dizisine hangi oyuncu katıldı? Şampiyon 3. yeni bölüm fragmanı izle!

Berna Koraltürk, Zafer'e (Erkan Avcı) deli divane aşık, onun her kararını, her hamlesini destekleyen, koşullar ne olursa olsun sevdiği adama güvenen biri olan ve Neslihan'ın (İlayda Alişan) sırdaşı, can yoldaşı Selvi karakterine hayat verecek.

'Şampiyon'un kadrosunda Erdal Özyağcılar, Yıldız Çağrı Atiksoy, Erkan Avcı, Halit Özgür Sarı, İlayda Alişan, Şahin Kendirci, Mehmet Bozdoğan, Berk Yaygın, Bahar Süer, Volkan Keskin, küçük oyuncu Emir Özyakışır ve Meltem Savcı, Vedat Erincin gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

TRT 1’in; yapımcılığını Başak Bingüller ve Çağrı Bingüller’in üstlendiği “Şampiyon”un senaryosunu Alphan Dikmen ve Başak Angigün’ün kaleme alıyor. Dizinin yönetmen koltuğunda ise Ketche (Hakan Kırvavaç) ve Devrim Yalçın otururken senaryosunu Alphan Dikmen ve Başak Angigün kaleme alıyor.

'Şampiyon' yeni bölümüyle Perşembe akşamı saat 20.00’de TRT 1’de.