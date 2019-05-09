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Şampiyonlar Ligi maçında Noussair Mazraoui ve Hakim Ziyech oruçlarını açtı

soner.eryaman soner.eryaman
SPOR  | 09.05.2019 08:05 | Son Güncelleme

Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Tottenham'ı konuk eden Ajax'ta Müslüman oyuncular Mazraoui ve Ziyech maç esnasında oruçlarını açtılar.

Şampiyonlar Ligi maçında Noussair Mazraoui ve Hakim Ziyech oruçlarını açtı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ve Juventus'u eleyerek tarih yazan Ajax, yarı finalde İngiliz devi Tottenham'ı ağırladı. Amsterdam Arena'da oynanan maçta Ajaxlı müslüman futbolcular Noussair Mazraoui ve Hakim Ziyech, maç sırasında oruç açtı.

Tottenham karşısındaki maça 11'de başlayan iki Faslı futbolcu, müsabakanın 21. dakikasında saha kenarına gelerek oruçlarını açtı. O anlar objektiflere yansımazken, yayıncı kuruluş kameralarına yansıdı. Öte yandan, Ajax'ın ikinci golünü Hakim Ziyech, 35. dakikada kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Şampiyonlar Ligi Ajax Tottenham Noussair Mazraoui

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