Samsun'dan kahreden haber geldi! Zülal de kurtarılamadı!

Kaza, Samsun’un Çarşamba ilçesi Dikbıyık mevkisi Samsun-Ordu karayolu 31. kilometresinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, İsmet B. idaresindeki otomobil ile seyir ederken Samsun’dan aldığı lise öğrencilerini Çarşamba ilçesine götüren Dursun P. idaresindeki servis minibüse arka sağ kısmından çarptı. Bu sırada çarpmanın etkisiyle savrulan minibüs yoldan çıkarak refüjden karşı şeride geçip devrildiği sırada Mustafa G.’nin (72) kullandığı otomobille çarpıştı.

Kaza sonrası adeta can pazarı yaşandı. Kazada Samsun İbrahim Tanrıverdi Sosyal Bilimler Lisesi 9. sınıf öğrencisi Batuhan Yılmaz (16) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, öğrenci servisinde bulunan öğrencilerden Aslı Çatalsakal (16), Emir Kaan Bölükbaşı (16), Nesrin Yenice (16), Sude Nezor (16), Osman Can Bülbül (16), Rabia Kılıçarslan (18), Erkut Şenyer (16), Yunus Emre Şen (15) ve Zülal Işıl Çörtük (14) ile otomobil sürüvüsü Mustafa G. ve otomobilde bulunan Kevser Ebrar Makas (19) yaralandılar. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulanslarla Çarşamba Devlet Hastanesi, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gazi Devlet Hastanesi, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi ile özel hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındılar.