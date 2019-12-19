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Samsun'dan kahreden haber geldi! Zülal de kurtarılamadı!

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YAŞAM  | Son Güncelleme

Samsun’da öğrenci servisinin karıştığı kazada 14 yaşındaki kız çocuğu da kurtarılamayarak hayatını kaybederken, kazada ölü sayısı 2’ye çıktı.

Kaza, Samsun’un Çarşamba ilçesi Dikbıyık mevkisi Samsun-Ordu karayolu 31. kilometresinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, İsmet B. idaresindeki otomobil ile seyir ederken Samsun’dan aldığı lise öğrencilerini Çarşamba ilçesine götüren Dursun P. idaresindeki servis minibüse arka sağ kısmından çarptı. Bu sırada çarpmanın etkisiyle savrulan minibüs yoldan çıkarak refüjden karşı şeride geçip devrildiği sırada Mustafa G.’nin (72) kullandığı otomobille çarpıştı.

Kaza sonrası adeta can pazarı yaşandı. Kazada Samsun İbrahim Tanrıverdi Sosyal Bilimler Lisesi 9. sınıf öğrencisi Batuhan Yılmaz (16) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, öğrenci servisinde bulunan öğrencilerden Aslı Çatalsakal (16), Emir Kaan Bölükbaşı (16), Nesrin Yenice (16), Sude Nezor (16), Osman Can Bülbül (16), Rabia Kılıçarslan (18), Erkut Şenyer (16), Yunus Emre Şen (15) ve Zülal Işıl Çörtük (14) ile otomobil sürüvüsü Mustafa G. ve otomobilde bulunan Kevser Ebrar Makas (19) yaralandılar. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulanslarla Çarşamba Devlet Hastanesi, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gazi Devlet Hastanesi, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi ile özel hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındılar.

Ağır yaralanan ve özel hastanede tedavi altına alınan Samsun Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinden Zülal Işıl Çörtük yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Öğrencilerden Samsun OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alınan Aslı Çatalsakal ile Gazi Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Sude Nezor’un hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Samsun trafik kazası Zülal Işıl Çörtük

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
politika haberlerine neden yorum yazilmiyor buraya yazayim bari,
ALLAH RAHMET EYLESİN İNŞALLAH
YAVAŞ GİDİN BE BİLMEM NE YAPTIĞIMIN ÇOCUKLARI ,EN AZINDAN KAZA YAPSANIZDA HAFİF ATLATIRSINIZ.. GİTTİ SU GİBİ ÇOCUKLAR, YAZIKLAR OLSUN TÜRKİYEDE ALIŞILMIŞ HABERLER HALİNE GELDİ ÖĞRENCİ SERVİSİ KAZALARI ...DEVLET NEREDE ? UYUYOR
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