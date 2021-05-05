YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Samsun Ticaret Borsası

Samsun Ticaret Borsası

05.05.2021 12:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kabuklu fındığın kilogramı 21,50 - 24 liradan işlem gördü

Samsun Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı 21,50 - 24 liradan satıldı.

STB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

HUBUBAT

Buğday (ekmeklik)1,852,20HUBUBAT MAMÜLLERİ

Arpa (yemlik)1,501,90Razmol1,781,78Mısır unu2,932,93BİTKİSEL YAĞLAR

Ayçiçek yağı (yemeklik)12,4113,14KURU MEYVELER

Kabuklu fındık (levant)21,5024,00

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte mutfağınızdaki mucize yardımcılar!İşte mutfağınızdaki mucize yardımcılar!
Samsun'da minibüsün çarptığı çift yaralandıSamsun'da minibüsün çarptığı çift yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Samsun

Samsun Namaz Vakitleri 6 Mayıs Perşembe

İmsak
03:37
Sabah
05:19
Öğle
12:36
İkindi
16:29
Akşam
19:44
Yatsı
21:19

Samsun Nöbetçi Eczaneler 6 Mayıs Perşembe

Canalp Eczanesi
Ilkadimcanik
Araştırma Eczanesi
Ilkadimcanik
Hayat Eczanesi
Ilkadimcanik
Büyük Eczanesi
Atakum
Karataş Eczanesi
Atakum
Alper Eczanesi
Tekkekoy
Gamze Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
Samsun ECZANELER
Samsun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

İzmir'de durdurulan araçta uyuşturucu ve tabanca ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı

İzmir'de durdurulan araçta uyuşturucu ve tabanca ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Malatya'da bir kişi evinde ölü bulundu

Malatya'da bir kişi evinde ölü bulundu

Bursa'da 10 yıldır aynı mahalleye gelen leylek Yaren'in 3 yavrusu dünyaya gözlerini açtı

Bursa'da 10 yıldır aynı mahalleye gelen leylek Yaren'in 3 yavrusu dünyaya gözlerini açtı

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji, Dünya Dans Günü'nde öğrencilerini dansın büyük ustalarıyla buluşturdu

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji, Dünya Dans Günü'nde öğrencilerini dansın büyük ustalarıyla buluşturdu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.