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Samsun'da sağanak etkili oldu

23.05.2021 14:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da sağanak etkili oldu

Samsun'da etkili olan sağanak nedeniyle trafikte kısa süreli aksamalar yaşandı.

Kentte sabah saatlerinden itibaren aralıklarla sağanak etkili oldu.

Yağış nedeniyle caddelerde su birikintileri oluştu. Sokağa çıkma kısıtlaması olduğu için araç trafiğinin yoğun olmadığı kentte, sağanak trafikte kısa süreli aksamalara yol açtı.

Büyükşehir Belediyesi temizlik ekipleri ise kapanan rögarları temizleyerek yollarda oluşan su birikintilerini önlemek için çalışma yaptı.

Samsun Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü, Samsun ve çevresinde gök gürültülü sağanak yağışların devam edeceğini belirterek, ani su ve sel baskınlarına karşı tedbir olunması uyarısında bulundu.

Öte yandan, Atakum sahilinde rüzgar nedeniyle oluşan dalgaların boyu zaman zaman 3-4 metreyi buldu.

Kentte hava sıcaklığı ise 14 dereceye düştü.

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