Samsung’dan 10 000 mAh kapasiteli powerbank

‘Kablosuz şarjlı taşınabilir batarya’ ismiyle karşımıza çıkan Samsung’un bu yeni kitini, geçtiğimiz haftalarda Galaxy S10 ailesiyle birlikte görmüştük. Cihaz; ince tasarımı, hızlı şarj özelliği ve kablolu/kablosuz şarj etme seçenekleriyle oldukça iddialı gözüküyor. Güney Koreli şirket nihayet ürünü web sayfasında göstermeye başladı.

Buna karşın web sitesinde neredeyse hiçbir detaya yer verilmemiş. Lansmanda verilen bilgiler ışığında yalnızca temel özellikleri bilebiliyoruz. 4 ledli doluluk göstergesi, USB Type-C şarj girişi, 1 adet USB şarj çıkışı, kablosuz şarj özelliği, uyandırma düğmesi, ince tasarım ve Fast Charge desteği şimdiye kadar bildiklerimiz arasında. Ayrıca 10,000 mAh’lik kapasite S10 ve S10 Plus’ı 2-2.5 kez şarj edebilecek.

Birleşik Krallık’ta, Samsung’un yeni akıllı saati Galaxy Watch Active için ön sipariş hediyesi olarak verilecek olan bu cihaz, uyumlu akıllı saatleri şarj edebilme özelliğine de sahip.

Gri ve pembe renk seçenekleriyle raflarda yerini alacak olan bataryalı kablosuz şarj kitinin fiyatı ve satış tarihi açıklanmış değil.

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