Samsung Galaxy J8 özellikleri, fiyatı ve Samsung J8 yorumları

Samsung tarafından geçtiğimiz sene çıkarılan Galaxy J8, teknik özellikleri yanında uygun fiyatıyla kullanıcıların en çok tercih ettiği telefon olmayı sürdürüyor. Firmanın SM-J810 model numarası ile piyasaya sürdüğü J8, fiyatına göre sunduğu ekran kalitesi, donanımı ve kamera özellikleri nedeniyle merak edilen ve araştırılan bir telefon modeli oluyor. Haberimizde Samsung J8’i inceleyerek teknik özelliklerini ve kullanıcı yorumlarını derledik. SAMSUNG J8 ÖZELLİKLERİ Samsung, Galaxy uzantısı ile birlikte üç farklı seviyede cihazlarını kullanıcılarına sunuyor. Her yıl yenilediği Note serisi ile birlikte firma, farklı kesimlere hitap etmeyi başarıyor. Orta seviye olarak çıkardığı J serisinin bir üyesi olan Samsung J8 ise uygun fiyatı ile firmanın satış rakamlarını üst sıralara çıkmasına yardımcı olmaya devam ediyor. Peki Samsung J8 nasıl bir performans sergiliyor? PUBG gibi yüksek grafikli oyunlarda ısınma, takılma, donma yapıyor mu? Kamera özellikleri, fotoğraf çekimi nasıl? Samsung J8 kimlere hitap ediyor? İşte Samsung J8 incelemesi...

SAMSUNG J8 DONANIM ÖZELLİKLERİ Sekiz çekirdekli olan Snapdragon 450 işlemcisi, gücünü 1,8 Ghz ARM Cortex-A53'den alıyor. Grafik tarafında ise Adreno 506 yer alıyor. Orta seviye bir işlemciye sahip olan ve 3 GB RAM’i olan Samsung J8 ile günlük işlerinizi, sosyal medya hesaplarınızı kolaylıkla takılmadan yapabiliyorsunuz. Fakat yüksek grafikli oyunlarda takılmadan oynamak için düşük değerlerde oynamak zorunda kalıyorsunuz. Diğer yandan oyunların açılması da biraz yavaş kalıyor. Bu ise bir dezavantaj olarak gözükse bile kullanıcıları pek rahatsız eden bir durum değil. Yani cihaz, fiyat ve teknik özelliklere göre bu konuda kendisinden beklenilenleri rahatlıkla karşılıyor. Samsung J8 donanımına ait teknik özellikler şu şekilde; Yonga Seti (Chipset): Qualcomm Snapdragon 450 (SDM450) Ana İşlemci (CPU): Octa-core 1.8 Ghz ARM Cortex-A53 CPU Frekansı: 1.8 GHz CPU Çekirdeği: 8 Çekirdek İşlemci Mimarisi: ARMv8-A (64-bit) Grafik İşlemcisi (GPU): Adreno 506 GPU Frekansı: 650 MHz CPU Üretim Teknolojisi: 14 nm AnTuTu Puanı (v7): 69.500 Puan

Bellek (RAM): 3 GB Dahili Depolama: 32 GB Kullanılabilir Boş Hafıza: 21.4 GB Hafıza Kartı Desteği: Var Hafıza Kartı Maks. Kapasitesi: 256 GB SAMSUNG J8 EKRAN ÖZELLİKLERİ Süper AMOLED ekrana sahip olan Samsung J8, HD+ çözünürlüğe sahip ve 274 PPI çözünürlüğe sahip. Cihazın ekran özelliklerinde biraz geride kaldığını söyleyebiliriz. Muadili cihazlarda çözünürlüğün ve PPI değerinin daha yüksek olduğu modeller mevcut. Fakat cihazda kullanılan panel, Samsung J8’in bu eksiklerini kapatıyor ve kullanıcısına gayet güzel bir hissiyat sağlıyor. Super Amoled panelin diğer avantajları ise özellikle oyun oynama veya video izleme sırasında yüksek parlaklık ve yüksek renk doygunluğu sağlaması. Samsung J8’in ekranına ait teknik özellikleri şöyle sıralayabiliriz; Ekran Boyutu: 6.0 İnç Ekran Çözünürlüğü: 720x1480 (HD+) Pixel Piksel Yoğunluğu: 274 PPI Ekran Teknolojisi: Super AMOLED Ekran Özellikleri: Multi Touch, Çerçevesiz Tasarım, Dokunmatik Türü, Kapasitif Ekran Kullanıcı Arayüzü: Samsung Experience Kullanıcı Arayüz Versiyonu: Samsung Experience 9.0

Renk Sayısı: 16 Milyon Ekran / Gövde Oranı: 75.81 % SAMSUNG J8 KAMERA ÖZELLİKLERİ Samsung J8, orta seviye bir cihaz olmasına rağmen kamera konusunda biraz cömert davranmış diyebiliriz. Arkadaki iki kameradan biri 16 MP, diğeri 5 MP. Kameralar sırasıyla F1.7 ve F1.9 değerlerine sahip. Bunların yanısıra Samsung J8 kamera çekim modları, Note 9 ile aynı şekilde. Burada firma herhangi bir kısıtlamaya girmemiş. Cihazın menüsünden yer alan “Canlı Odak” ile birlikte çok güzel portre fotoğrafları çekmeniz mümkün. Aynı zamanda bu ayarda iken arka kısmın ne kadar bulanık görülmesini fotoğraf çekimi öncesi ayarlayabilirsiniz. Önde ise F1.9 diyraframa sahip 16 MP kamera bulunuyor. Aynı şekilde ön kamerada çekim modları kullanışlı ve kullanıcıların deneyimleri sonucunda net fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Eksik yönleri ise gece ve düşük ışıklı ortamlarda yapılan çekimlerde ortaya çıkıyor. Fotoğraflarda kumlanma görülebiliyor. Samsung J8 kamerasına ait teknik özellikler şöyle; Kamera Çözünürlüğü: 16 MP Optik Görüntü Sabitleyici: Yok

Kamera Özellikleri: Geniş Açılı (78°), Panorama, HDR, Otomatik odaklama, Coğrafi konum etiketleme, Depth of Field (DOF), Portre Modu, Samsung S5K2P6 Sensör, 1.12μm Piksel, Gece çekimi, Art Arda çekim Flaş: LED Diyafram Açıklığı: F1.7 Kamera Sensör Boyutu: 1/2.8 İnç Video Kayıt Çözünürlüğü: 1080p (Full HD) Video FPS Değeri: 30 fps İkinci Arka Kamera: Var İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü: 5 MP İkinci Arka Kamera Diyafram: F1.9 Ön Kamera Çözünürlüğü: 16 MP Ön Kamera Video Çözünürlüğü: 1080p Ön Kamera FPS Değeri: 30 fps Ön Kamera Diyafram Açıklığı: F1.9 Ön Kamera Özellikleri: Portre Modu Ön Kamera için LED Flaş, HDR, Yüz Algılama, 1.0µm Piksel SAMSUNG J8 TASARIM ÖZELLİKLERİ Kullanıcılar tarafından kamera ile birlikte en beğenilen kısmı Samsung J8’in tasarımı oluyor. Cihazın dış aksamında plastik türevi kullanılmış olsa bile ele alındığı zaman metal kullanılmış ve sağlamlık hissiyatı veriyor. Cihazın arka tarafından çift kamera ve parmak izi sensörü sıralanmış. Kullanıcıların parmak izi sensörünü biraz ufak bulduğunu eksik yönü olarak ekleyebiliriz. Bir eksik yön olarak ise su ve toza dayanıklılığın olmaması. Tek elde rahat bir kullanım sunan cihazın ön kamerası ile birlikte sunulan yüz tanıma özelliğinin biraz yavaş çalıştığını ekleyebiliriz. Samsung J8 tasarımına ait teknik özellikleri şöyle;

Boy: 159.2 mm En: 75.7 mm Kalınlık: 8.2 mm Ağırlık: 177 Gram Renk Seçenekleri: Altın, Mor, Gri, Siyah Gövde Malzemesi (Kapak): Polikarbonat Gövde Malzemesi (Çerçeve): Polikarbonat Suya Dayanıklılık: Yok Toza Dayanıklılık: Yok 3G Görüntülü Arama (Şebeke ile): Var Görüntülü Konuşma (Uygulama): Var Sensörler: Hall Sensörü, Yakınlık Sensörü, İvmeölçer Parmak izi Okuyucu: Var Parmak izi Okuyucu Özellikleri: Arka Kapakta Bildirim Işığı (LED): Yok SAR Değeri 10g (Baş): 0.574 W/kg SAR Değeri 10g (Vücut): 1.176 W/kg Servis ve Uygulamalar: ANT+, Dolby Atmos, Tek Elde Kullanım Modu, Yüz Tanımlama SAMSUNG J8 BATARYA ÖZELLİKLERİ Samsung J8’in bataryası için yapılan testler olumlu yönde sonuçlanmış. Kullanıcıların da pozitif olarak yorum yaptığı cihazın 3500 mAh’lik pili, firmanın diğer cihazlarına göre daha verimli olarak tespit edildi. Yoğun kullanımında cihazın bir günü rahatlıkla çıkardığını söyleyebiliriz. Samsung J8’in bataryasına ait teknik özellikler şöyle; Batarya Kapasitesi: 3500 mAh Konuşma Süresi (3G): 23 Saat İnternet Kullanımı (WiFi): 14 Saat

İnternet Kullanımı (4G): 13 Saat İnternet Kullanımı (3G): 12 Saat Video Oynatma: 20 Saat Müzik Oynatma: 112 Saat Şarj: Micro-USB Değişir Batarya: Yok SAMSUNG J8 BAĞLANTI ÖZELLİKLERİ Cihazın 2018 çıkışlı olduğunu düşünürsek bağlantı konusunda ilk zayıf noktası olarak Micro USB girişi kullanıyor olması. Type C girişi olmaması birçok yönden cihaza eksi puan kazandırıyor. Bunun yanında ülkemizde bir tercih nedeni olabilen FM Radyo içermesi ise cihazın bağlantı özelliklerine göre olumlu tarafı. Samsung’un halen kullanmakta ısrar ettiği fakat kullanıcıların da çok sevdiği 3.5 mm kulaklık girişinin olması da yine bir artı yönü. NFS olmaması ve bluetooth versiyonun 4.2 olmasını da eksi olarak sayabiliriz. Samsung J8’deki bağlantıların teknik özellikleri şöyle; 2G: Var 2G Frekansları: 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz 2G Teknolojisi: GSM, GPRS, EDGE 3G: Var 3G Frekansları: 850 (band 5) MHz, 900 (band 8) MHz, 1900 (band 2) MHz, 2100 (band 1) MHz 3G İndirme: 42.2 Mbps 3G Karşıya Yükleme: 5.76 Mbps 3G Teknolojisi: HSPA+ 4G: Var

4G Frekansları: 800 (band 20) MHz, 850 (band 5) MHz, 900 (band 8) MHz, 1800 (band 3) MHz, 2100 (band 1) MHz, 2600 (band 7) MHz 4G İndirme: 150 Mbps 4G Karşıya Yükleme: 50 Mbps 4G Teknolojisi: LTE (Cat.4) 4.5G Desteği: Var Wi-Fi Kanalları: Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi Özellikleri: Wi-Fi Direct, Wi-Fi Hotspot NFC: Yok Bluetooth Versiyonu: 4.2 Kızılötesi: Yok Navigasyon Özellikleri: GLONASS, BDS Ses Çıkışı: 3.5 mm USB Versiyonu: 2.0 USB Bağlantı Tipi: Micro-USB USB Özellikleri: USB On-the-go (OTG) Hat Sayısı: Tek Hat SIM: Nano-SIM (4FF) SAMSUNG J8 İŞLETİM SİSTEMİ ÖZELLİKLERİ Samsung J8, kutusundan Android 8 ile çıkıyor. Fakat cihazın yakın zamanda Android 9 güncellemesinin firma tarafından yayınlanması bekleniyor. Cihaz, çıktıktan 3 ay sonra amiral gemilerinde yer alan AR Emoji özelliği de güncelleme ile yüklenmiş oldu. Tabii bu özellik, S9 ve Note 9’da olduğu gibi gerçek zamanlı olarak çalışmıyor. İşletim Sistemi Versiyonu: Android 8.0 (Oreo) SAMSUNG J8 FİYATI Firma tarafından tavsiye edilen Samsung Galaxy J8 fiyatı 1999 TL. Fakat ülkemizde ithalatçı ve distribütör garantili olarak 1655 TL’den başlayan fiyatlarla satın almak mümkün.