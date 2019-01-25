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Samsung Galaxy J8 özellikleri, fiyatı ve Samsung J8 yorumları

Deniz Barış Deniz Barış
ALIŞVERİŞ  | 25.01.2019 15:24 | Son Güncelleme

Samsung Galaxy J8, firmanın orta seviye cihazlarından olup 2018’in ortalarında piyasaya sunuldu. Cihazın sahip olduğu teknik donanım ile birlikte uygun fiyatı nedeniyle satış rakamları epey bir fazla. Peki kullanıcılar Samsung J8 hakkında ne düşünüyor? Haberimizde cihazın teknik donanım özellikleri, kamera özellikleri, batarya, şarj ve pil ömrü gibi detaylarına değinerek kullanıcı deneyimleri ile birlikte Samsung J8 yorumlarını derledik. İşte Samsung J8 özellikleri...

Samsung Galaxy J8 özellikleri, fiyatı ve Samsung J8 yorumları

Samsung tarafından geçtiğimiz sene çıkarılan Galaxy J8, teknik özellikleri yanında uygun fiyatıyla kullanıcıların en çok tercih ettiği telefon olmayı sürdürüyor. Firmanın SM-J810 model numarası ile piyasaya sürdüğü J8, fiyatına göre sunduğu ekran kalitesi, donanımı ve kamera özellikleri nedeniyle merak edilen ve araştırılan bir telefon modeli oluyor. Haberimizde Samsung J8’i inceleyerek teknik özelliklerini ve kullanıcı yorumlarını derledik.

SAMSUNG J8 ÖZELLİKLERİ

Samsung, Galaxy uzantısı ile birlikte üç farklı seviyede cihazlarını kullanıcılarına sunuyor. Her yıl yenilediği Note serisi ile birlikte firma, farklı kesimlere hitap etmeyi başarıyor. Orta seviye olarak çıkardığı J serisinin bir üyesi olan Samsung J8 ise uygun fiyatı ile firmanın satış rakamlarını üst sıralara çıkmasına yardımcı olmaya devam ediyor. Peki Samsung J8 nasıl bir performans sergiliyor? PUBG gibi yüksek grafikli oyunlarda ısınma, takılma, donma yapıyor mu? Kamera özellikleri, fotoğraf çekimi nasıl? Samsung J8 kimlere hitap ediyor? İşte Samsung J8 incelemesi...

SAMSUNG J8 DONANIM ÖZELLİKLERİ

Sekiz çekirdekli olan Snapdragon 450 işlemcisi, gücünü 1,8 Ghz ARM Cortex-A53'den alıyor. Grafik tarafında ise Adreno 506 yer alıyor. Orta seviye bir işlemciye sahip olan ve 3 GB RAM’i olan Samsung J8 ile günlük işlerinizi, sosyal medya hesaplarınızı kolaylıkla takılmadan yapabiliyorsunuz. Fakat yüksek grafikli oyunlarda takılmadan oynamak için düşük değerlerde oynamak zorunda kalıyorsunuz. Diğer yandan oyunların açılması da biraz yavaş kalıyor. Bu ise bir dezavantaj olarak gözükse bile kullanıcıları pek rahatsız eden bir durum değil. Yani cihaz, fiyat ve teknik özelliklere göre bu konuda kendisinden beklenilenleri rahatlıkla karşılıyor. Samsung J8 donanımına ait teknik özellikler şu şekilde;

Yonga Seti (Chipset): Qualcomm Snapdragon 450 (SDM450)

Ana İşlemci (CPU): Octa-core 1.8 Ghz ARM Cortex-A53

CPU Frekansı: 1.8 GHz

CPU Çekirdeği: 8 Çekirdek

İşlemci Mimarisi: ARMv8-A (64-bit)

Grafik İşlemcisi (GPU): Adreno 506

GPU Frekansı: 650 MHz

CPU Üretim Teknolojisi: 14 nm

AnTuTu Puanı (v7): 69.500 Puan

Bellek (RAM): 3 GB

Dahili Depolama: 32 GB

Kullanılabilir Boş Hafıza: 21.4 GB

Hafıza Kartı Desteği: Var

Hafıza Kartı Maks. Kapasitesi: 256 GB

SAMSUNG J8 EKRAN ÖZELLİKLERİ

Süper AMOLED ekrana sahip olan Samsung J8, HD+ çözünürlüğe sahip ve 274 PPI çözünürlüğe sahip. Cihazın ekran özelliklerinde biraz geride kaldığını söyleyebiliriz. Muadili cihazlarda çözünürlüğün ve PPI değerinin daha yüksek olduğu modeller mevcut. Fakat cihazda kullanılan panel, Samsung J8’in bu eksiklerini kapatıyor ve kullanıcısına gayet güzel bir hissiyat sağlıyor. Super Amoled panelin diğer avantajları ise özellikle oyun oynama veya video izleme sırasında yüksek parlaklık ve yüksek renk doygunluğu sağlaması. Samsung J8’in ekranına ait teknik özellikleri şöyle sıralayabiliriz;

Ekran Boyutu: 6.0 İnç

Ekran Çözünürlüğü: 720x1480 (HD+) Pixel

Piksel Yoğunluğu: 274 PPI

Ekran Teknolojisi: Super AMOLED

Ekran Özellikleri: Multi Touch, Çerçevesiz Tasarım, Dokunmatik Türü, Kapasitif Ekran

Kullanıcı Arayüzü: Samsung Experience

Kullanıcı Arayüz Versiyonu: Samsung Experience 9.0

Renk Sayısı: 16 Milyon

Ekran / Gövde Oranı: 75.81 %

samsung-j8-ozellikleri

SAMSUNG J8 KAMERA ÖZELLİKLERİ

Samsung J8, orta seviye bir cihaz olmasına rağmen kamera konusunda biraz cömert davranmış diyebiliriz. Arkadaki iki kameradan biri 16 MP, diğeri 5 MP. Kameralar sırasıyla F1.7 ve F1.9 değerlerine sahip. Bunların yanısıra Samsung J8 kamera çekim modları, Note 9 ile aynı şekilde. Burada firma herhangi bir kısıtlamaya girmemiş. Cihazın menüsünden yer alan “Canlı Odak” ile birlikte çok güzel portre fotoğrafları çekmeniz mümkün. Aynı zamanda bu ayarda iken arka kısmın ne kadar bulanık görülmesini fotoğraf çekimi öncesi ayarlayabilirsiniz. Önde ise F1.9 diyraframa sahip 16 MP kamera bulunuyor. Aynı şekilde ön kamerada çekim modları kullanışlı ve kullanıcıların deneyimleri sonucunda net fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Eksik yönleri ise gece ve düşük ışıklı ortamlarda yapılan çekimlerde ortaya çıkıyor. Fotoğraflarda kumlanma görülebiliyor. Samsung J8 kamerasına ait teknik özellikler şöyle;

Kamera Çözünürlüğü: 16 MP

Optik Görüntü Sabitleyici: Yok

Kamera Özellikleri: Geniş Açılı (78°), Panorama, HDR, Otomatik odaklama, Coğrafi konum etiketleme, Depth of Field (DOF), Portre Modu, Samsung S5K2P6 Sensör, 1.12μm Piksel, Gece çekimi, Art Arda çekim

Flaş: LED

Diyafram Açıklığı: F1.7

Kamera Sensör Boyutu: 1/2.8 İnç

Video Kayıt Çözünürlüğü: 1080p (Full HD)

Video FPS Değeri: 30 fps

İkinci Arka Kamera: Var

İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü: 5 MP

İkinci Arka Kamera Diyafram: F1.9

Ön Kamera Çözünürlüğü: 16 MP

Ön Kamera Video Çözünürlüğü: 1080p

Ön Kamera FPS Değeri: 30 fps

Ön Kamera Diyafram Açıklığı: F1.9

Ön Kamera Özellikleri: Portre Modu

Ön Kamera için LED Flaş, HDR, Yüz Algılama, 1.0µm Piksel

SAMSUNG J8 TASARIM ÖZELLİKLERİ

Kullanıcılar tarafından kamera ile birlikte en beğenilen kısmı Samsung J8’in tasarımı oluyor. Cihazın dış aksamında plastik türevi kullanılmış olsa bile ele alındığı zaman metal kullanılmış ve sağlamlık hissiyatı veriyor. Cihazın arka tarafından çift kamera ve parmak izi sensörü sıralanmış. Kullanıcıların parmak izi sensörünü biraz ufak bulduğunu eksik yönü olarak ekleyebiliriz. Bir eksik yön olarak ise su ve toza dayanıklılığın olmaması. Tek elde rahat bir kullanım sunan cihazın ön kamerası ile birlikte sunulan yüz tanıma özelliğinin biraz yavaş çalıştığını ekleyebiliriz. Samsung J8 tasarımına ait teknik özellikleri şöyle;

Boy: 159.2 mm

En: 75.7 mm

Kalınlık: 8.2 mm

Ağırlık: 177 Gram

Renk Seçenekleri: Altın, Mor, Gri, Siyah

Gövde Malzemesi (Kapak): Polikarbonat

Gövde Malzemesi (Çerçeve): Polikarbonat

Suya Dayanıklılık: Yok

Toza Dayanıklılık: Yok

3G Görüntülü Arama (Şebeke ile): Var

Görüntülü Konuşma (Uygulama): Var

Sensörler: Hall Sensörü, Yakınlık Sensörü, İvmeölçer

Parmak izi Okuyucu: Var

Parmak izi Okuyucu Özellikleri: Arka Kapakta

Bildirim Işığı (LED): Yok

SAR Değeri 10g (Baş): 0.574 W/kg

SAR Değeri 10g (Vücut): 1.176 W/kg

Servis ve Uygulamalar: ANT+, Dolby Atmos, Tek Elde Kullanım Modu, Yüz Tanımlama

SAMSUNG J8 BATARYA ÖZELLİKLERİ

Samsung J8’in bataryası için yapılan testler olumlu yönde sonuçlanmış. Kullanıcıların da pozitif olarak yorum yaptığı cihazın 3500 mAh’lik pili, firmanın diğer cihazlarına göre daha verimli olarak tespit edildi. Yoğun kullanımında cihazın bir günü rahatlıkla çıkardığını söyleyebiliriz. Samsung J8’in bataryasına ait teknik özellikler şöyle;

Batarya Kapasitesi: 3500 mAh

Konuşma Süresi (3G): 23 Saat

İnternet Kullanımı (WiFi): 14 Saat

İnternet Kullanımı (4G): 13 Saat

İnternet Kullanımı (3G): 12 Saat

Video Oynatma: 20 Saat

Müzik Oynatma: 112 Saat

Şarj: Micro-USB

Değişir Batarya: Yok

SAMSUNG J8 BAĞLANTI ÖZELLİKLERİ

Cihazın 2018 çıkışlı olduğunu düşünürsek bağlantı konusunda ilk zayıf noktası olarak Micro USB girişi kullanıyor olması. Type C girişi olmaması birçok yönden cihaza eksi puan kazandırıyor. Bunun yanında ülkemizde bir tercih nedeni olabilen FM Radyo içermesi ise cihazın bağlantı özelliklerine göre olumlu tarafı. Samsung’un halen kullanmakta ısrar ettiği fakat kullanıcıların da çok sevdiği 3.5 mm kulaklık girişinin olması da yine bir artı yönü. NFS olmaması ve bluetooth versiyonun 4.2 olmasını da eksi olarak sayabiliriz. Samsung J8’deki bağlantıların teknik özellikleri şöyle;

2G: Var

2G Frekansları: 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz

2G Teknolojisi: GSM, GPRS, EDGE

3G: Var

3G Frekansları: 850 (band 5) MHz, 900 (band 8) MHz, 1900 (band 2) MHz, 2100 (band 1) MHz

3G İndirme: 42.2 Mbps

3G Karşıya Yükleme: 5.76 Mbps

3G Teknolojisi: HSPA+

4G: Var

4G Frekansları: 800 (band 20) MHz, 850 (band 5) MHz, 900 (band 8) MHz, 1800 (band 3) MHz, 2100 (band 1) MHz, 2600 (band 7) MHz

4G İndirme: 150 Mbps

4G Karşıya Yükleme: 50 Mbps

4G Teknolojisi: LTE (Cat.4)

4.5G Desteği: Var

Wi-Fi Kanalları: Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)

Wi-Fi Özellikleri: Wi-Fi Direct, Wi-Fi Hotspot

NFC: Yok

Bluetooth Versiyonu: 4.2

Kızılötesi: Yok

Navigasyon Özellikleri: GLONASS, BDS

Ses Çıkışı: 3.5 mm

USB Versiyonu: 2.0

USB Bağlantı Tipi: Micro-USB

USB Özellikleri: USB On-the-go (OTG)

Hat Sayısı: Tek Hat

SIM: Nano-SIM (4FF)

SAMSUNG J8 İŞLETİM SİSTEMİ ÖZELLİKLERİ

Samsung J8, kutusundan Android 8 ile çıkıyor. Fakat cihazın yakın zamanda Android 9 güncellemesinin firma tarafından yayınlanması bekleniyor. Cihaz, çıktıktan 3 ay sonra amiral gemilerinde yer alan AR Emoji özelliği de güncelleme ile yüklenmiş oldu. Tabii bu özellik, S9 ve Note 9’da olduğu gibi gerçek zamanlı olarak çalışmıyor.

İşletim Sistemi Versiyonu: Android 8.0 (Oreo)

SAMSUNG J8 FİYATI

Firma tarafından tavsiye edilen Samsung Galaxy J8 fiyatı 1999 TL. Fakat ülkemizde ithalatçı ve distribütör garantili olarak 1655 TL’den başlayan fiyatlarla satın almak mümkün.

SAMSUNG J8 YORUMLARI

Samsung J8 hakkında yapılan yorumlar yüzde 70 oranında olumlu yönde. Olumlu taraflarından bahsedersek ilk olarak pil ömrü geliyor. Bataryasının 2 güne kadar süre dayanıyor olması kullanıcıları tatmin ediyor. Kamerası için de aynı şekilde pozitif yorumlar yapılmış. Kamera ara yüzünde olan ve Note 9 ve S9 gibi üst düzey telefonlarda yer alan özellikler beğenilerek kullanılıyor. Aynı zamanda çekilen fotoğrafların gayet güzel olduğunu söyleyebiliriz. Şık bir tasarıma sahip olan J8, akıcı arayüzü ile fiyat/performans cihazı. Kullanıcılar tarafından eleştirilen kısımlarına gelirsek;

Ekranda otomatik parlaklık ayarı olmaması.

802.11ac desteği olmaması.

USB Type-C soketinin olmaması.

Parmak izi sensörü ve yüz tanıma sisteminin yavaş çalışması.

Çözünürlüğün düşük olması.

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