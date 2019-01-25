Samsung Galaxy J8 özellikleri, fiyatı ve Samsung J8 yorumları

Samsung tarafından geçtiğimiz sene çıkarılan Galaxy J8, teknik özellikleri yanında uygun fiyatıyla kullanıcıların en çok tercih ettiği telefon olmayı sürdürüyor. Firmanın SM-J810 model numarası ile piyasaya sürdüğü J8, fiyatına göre sunduğu ekran kalitesi, donanımı ve kamera özellikleri nedeniyle merak edilen ve araştırılan bir telefon modeli oluyor. Haberimizde Samsung J8’i inceleyerek teknik özelliklerini ve kullanıcı yorumlarını derledik.
Samsung, Galaxy uzantısı ile birlikte üç farklı seviyede cihazlarını kullanıcılarına sunuyor. Her yıl yenilediği Note serisi ile birlikte firma, farklı kesimlere hitap etmeyi başarıyor. Orta seviye olarak çıkardığı J serisinin bir üyesi olan Samsung J8 ise uygun fiyatı ile firmanın satış rakamlarını üst sıralara çıkmasına yardımcı olmaya devam ediyor. Peki Samsung J8 nasıl bir performans sergiliyor? PUBG gibi yüksek grafikli oyunlarda ısınma, takılma, donma yapıyor mu? Kamera özellikleri, fotoğraf çekimi nasıl? Samsung J8 kimlere hitap ediyor? İşte Samsung J8 incelemesi...
Sekiz çekirdekli olan Snapdragon 450 işlemcisi, gücünü 1,8 Ghz ARM Cortex-A53'den alıyor. Grafik tarafında ise Adreno 506 yer alıyor. Orta seviye bir işlemciye sahip olan ve 3 GB RAM’i olan Samsung J8 ile günlük işlerinizi, sosyal medya hesaplarınızı kolaylıkla takılmadan yapabiliyorsunuz. Fakat yüksek grafikli oyunlarda takılmadan oynamak için düşük değerlerde oynamak zorunda kalıyorsunuz. Diğer yandan oyunların açılması da biraz yavaş kalıyor. Bu ise bir dezavantaj olarak gözükse bile kullanıcıları pek rahatsız eden bir durum değil. Yani cihaz, fiyat ve teknik özelliklere göre bu konuda kendisinden beklenilenleri rahatlıkla karşılıyor. Samsung J8 donanımına ait teknik özellikler şu şekilde;
Yonga Seti (Chipset): Qualcomm Snapdragon 450 (SDM450)
Ana İşlemci (CPU): Octa-core 1.8 Ghz ARM Cortex-A53
CPU Frekansı: 1.8 GHz
CPU Çekirdeği: 8 Çekirdek
İşlemci Mimarisi: ARMv8-A (64-bit)
Grafik İşlemcisi (GPU): Adreno 506
GPU Frekansı: 650 MHz
CPU Üretim Teknolojisi: 14 nm
AnTuTu Puanı (v7): 69.500 Puan
Bellek (RAM): 3 GB
Dahili Depolama: 32 GB
Kullanılabilir Boş Hafıza: 21.4 GB
Hafıza Kartı Desteği: Var
Hafıza Kartı Maks. Kapasitesi: 256 GB
Süper AMOLED ekrana sahip olan Samsung J8, HD+ çözünürlüğe sahip ve 274 PPI çözünürlüğe sahip. Cihazın ekran özelliklerinde biraz geride kaldığını söyleyebiliriz. Muadili cihazlarda çözünürlüğün ve PPI değerinin daha yüksek olduğu modeller mevcut. Fakat cihazda kullanılan panel, Samsung J8’in bu eksiklerini kapatıyor ve kullanıcısına gayet güzel bir hissiyat sağlıyor. Super Amoled panelin diğer avantajları ise özellikle oyun oynama veya video izleme sırasında yüksek parlaklık ve yüksek renk doygunluğu sağlaması. Samsung J8’in ekranına ait teknik özellikleri şöyle sıralayabiliriz;
Ekran Boyutu: 6.0 İnç
Ekran Çözünürlüğü: 720x1480 (HD+) Pixel
Piksel Yoğunluğu: 274 PPI
Ekran Teknolojisi: Super AMOLED
Ekran Özellikleri: Multi Touch, Çerçevesiz Tasarım, Dokunmatik Türü, Kapasitif Ekran
Kullanıcı Arayüzü: Samsung Experience
Kullanıcı Arayüz Versiyonu: Samsung Experience 9.0
Renk Sayısı: 16 Milyon
Ekran / Gövde Oranı: 75.81 %
Samsung J8, orta seviye bir cihaz olmasına rağmen kamera konusunda biraz cömert davranmış diyebiliriz. Arkadaki iki kameradan biri 16 MP, diğeri 5 MP. Kameralar sırasıyla F1.7 ve F1.9 değerlerine sahip. Bunların yanısıra Samsung J8 kamera çekim modları, Note 9 ile aynı şekilde. Burada firma herhangi bir kısıtlamaya girmemiş. Cihazın menüsünden yer alan “Canlı Odak” ile birlikte çok güzel portre fotoğrafları çekmeniz mümkün. Aynı zamanda bu ayarda iken arka kısmın ne kadar bulanık görülmesini fotoğraf çekimi öncesi ayarlayabilirsiniz. Önde ise F1.9 diyraframa sahip 16 MP kamera bulunuyor. Aynı şekilde ön kamerada çekim modları kullanışlı ve kullanıcıların deneyimleri sonucunda net fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Eksik yönleri ise gece ve düşük ışıklı ortamlarda yapılan çekimlerde ortaya çıkıyor. Fotoğraflarda kumlanma görülebiliyor. Samsung J8 kamerasına ait teknik özellikler şöyle;
Kamera Çözünürlüğü: 16 MP
Optik Görüntü Sabitleyici: Yok
Kamera Özellikleri: Geniş Açılı (78°), Panorama, HDR, Otomatik odaklama, Coğrafi konum etiketleme, Depth of Field (DOF), Portre Modu, Samsung S5K2P6 Sensör, 1.12μm Piksel, Gece çekimi, Art Arda çekim
Flaş: LED
Diyafram Açıklığı: F1.7
Kamera Sensör Boyutu: 1/2.8 İnç
Video Kayıt Çözünürlüğü: 1080p (Full HD)
Video FPS Değeri: 30 fps
İkinci Arka Kamera: Var
İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü: 5 MP
İkinci Arka Kamera Diyafram: F1.9
Ön Kamera Çözünürlüğü: 16 MP
Ön Kamera Video Çözünürlüğü: 1080p
Ön Kamera FPS Değeri: 30 fps
Ön Kamera Diyafram Açıklığı: F1.9
Ön Kamera Özellikleri: Portre Modu
Ön Kamera için LED Flaş, HDR, Yüz Algılama, 1.0µm Piksel
Kullanıcılar tarafından kamera ile birlikte en beğenilen kısmı Samsung J8’in tasarımı oluyor. Cihazın dış aksamında plastik türevi kullanılmış olsa bile ele alındığı zaman metal kullanılmış ve sağlamlık hissiyatı veriyor. Cihazın arka tarafından çift kamera ve parmak izi sensörü sıralanmış. Kullanıcıların parmak izi sensörünü biraz ufak bulduğunu eksik yönü olarak ekleyebiliriz. Bir eksik yön olarak ise su ve toza dayanıklılığın olmaması. Tek elde rahat bir kullanım sunan cihazın ön kamerası ile birlikte sunulan yüz tanıma özelliğinin biraz yavaş çalıştığını ekleyebiliriz. Samsung J8 tasarımına ait teknik özellikleri şöyle;
Boy: 159.2 mm
En: 75.7 mm
Kalınlık: 8.2 mm
Ağırlık: 177 Gram
Renk Seçenekleri: Altın, Mor, Gri, Siyah
Gövde Malzemesi (Kapak): Polikarbonat
Gövde Malzemesi (Çerçeve): Polikarbonat
Suya Dayanıklılık: Yok
Toza Dayanıklılık: Yok
3G Görüntülü Arama (Şebeke ile): Var
Görüntülü Konuşma (Uygulama): Var
Sensörler: Hall Sensörü, Yakınlık Sensörü, İvmeölçer
Parmak izi Okuyucu: Var
Parmak izi Okuyucu Özellikleri: Arka Kapakta
Bildirim Işığı (LED): Yok
SAR Değeri 10g (Baş): 0.574 W/kg
SAR Değeri 10g (Vücut): 1.176 W/kg
Servis ve Uygulamalar: ANT+, Dolby Atmos, Tek Elde Kullanım Modu, Yüz Tanımlama
Samsung J8’in bataryası için yapılan testler olumlu yönde sonuçlanmış. Kullanıcıların da pozitif olarak yorum yaptığı cihazın 3500 mAh’lik pili, firmanın diğer cihazlarına göre daha verimli olarak tespit edildi. Yoğun kullanımında cihazın bir günü rahatlıkla çıkardığını söyleyebiliriz. Samsung J8’in bataryasına ait teknik özellikler şöyle;
Batarya Kapasitesi: 3500 mAh
Konuşma Süresi (3G): 23 Saat
İnternet Kullanımı (WiFi): 14 Saat
İnternet Kullanımı (4G): 13 Saat
İnternet Kullanımı (3G): 12 Saat
Video Oynatma: 20 Saat
Müzik Oynatma: 112 Saat
Şarj: Micro-USB
Değişir Batarya: Yok
Cihazın 2018 çıkışlı olduğunu düşünürsek bağlantı konusunda ilk zayıf noktası olarak Micro USB girişi kullanıyor olması. Type C girişi olmaması birçok yönden cihaza eksi puan kazandırıyor. Bunun yanında ülkemizde bir tercih nedeni olabilen FM Radyo içermesi ise cihazın bağlantı özelliklerine göre olumlu tarafı. Samsung’un halen kullanmakta ısrar ettiği fakat kullanıcıların da çok sevdiği 3.5 mm kulaklık girişinin olması da yine bir artı yönü. NFS olmaması ve bluetooth versiyonun 4.2 olmasını da eksi olarak sayabiliriz. Samsung J8’deki bağlantıların teknik özellikleri şöyle;
2G: Var
2G Frekansları: 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz
2G Teknolojisi: GSM, GPRS, EDGE
3G: Var
3G Frekansları: 850 (band 5) MHz, 900 (band 8) MHz, 1900 (band 2) MHz, 2100 (band 1) MHz
3G İndirme: 42.2 Mbps
3G Karşıya Yükleme: 5.76 Mbps
3G Teknolojisi: HSPA+
4G: Var
4G Frekansları: 800 (band 20) MHz, 850 (band 5) MHz, 900 (band 8) MHz, 1800 (band 3) MHz, 2100 (band 1) MHz, 2600 (band 7) MHz
4G İndirme: 150 Mbps
4G Karşıya Yükleme: 50 Mbps
4G Teknolojisi: LTE (Cat.4)
4.5G Desteği: Var
Wi-Fi Kanalları: Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Wi-Fi Özellikleri: Wi-Fi Direct, Wi-Fi Hotspot
NFC: Yok
Bluetooth Versiyonu: 4.2
Kızılötesi: Yok
Navigasyon Özellikleri: GLONASS, BDS
Ses Çıkışı: 3.5 mm
USB Versiyonu: 2.0
USB Bağlantı Tipi: Micro-USB
USB Özellikleri: USB On-the-go (OTG)
Hat Sayısı: Tek Hat
SIM: Nano-SIM (4FF)
Samsung J8, kutusundan Android 8 ile çıkıyor. Fakat cihazın yakın zamanda Android 9 güncellemesinin firma tarafından yayınlanması bekleniyor. Cihaz, çıktıktan 3 ay sonra amiral gemilerinde yer alan AR Emoji özelliği de güncelleme ile yüklenmiş oldu. Tabii bu özellik, S9 ve Note 9’da olduğu gibi gerçek zamanlı olarak çalışmıyor.
İşletim Sistemi Versiyonu: Android 8.0 (Oreo)
Firma tarafından tavsiye edilen Samsung Galaxy J8 fiyatı 1999 TL. Fakat ülkemizde ithalatçı ve distribütör garantili olarak 1655 TL’den başlayan fiyatlarla satın almak mümkün.
Samsung J8 hakkında yapılan yorumlar yüzde 70 oranında olumlu yönde. Olumlu taraflarından bahsedersek ilk olarak pil ömrü geliyor. Bataryasının 2 güne kadar süre dayanıyor olması kullanıcıları tatmin ediyor. Kamerası için de aynı şekilde pozitif yorumlar yapılmış. Kamera ara yüzünde olan ve Note 9 ve S9 gibi üst düzey telefonlarda yer alan özellikler beğenilerek kullanılıyor. Aynı zamanda çekilen fotoğrafların gayet güzel olduğunu söyleyebiliriz. Şık bir tasarıma sahip olan J8, akıcı arayüzü ile fiyat/performans cihazı. Kullanıcılar tarafından eleştirilen kısımlarına gelirsek;
Ekranda otomatik parlaklık ayarı olmaması.
802.11ac desteği olmaması.
USB Type-C soketinin olmaması.
Parmak izi sensörü ve yüz tanıma sisteminin yavaş çalışması.
Çözünürlüğün düşük olması.
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