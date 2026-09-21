Samsung Galaxy S26, S26+ ve S26 Ultra'ya zam geldi! İşte yeni fiyatlar

Webtekno'da yer alan habere göre; Samsung Türkiye, Galaxy S26, Galaxy S26+ ve Galaxy S26 Ultra modellerinin Türkiye satış fiyatlarını artırma kararı aldı.

PEKİ GALAXY S26 MODELLERİNİN FİYATLARINA NE KADAR ZAM GELDİ?

Model Eski fiyatı Yeni fiyatı Galaxy S26 12 + 256 GB 70.499 TL 77.999 TL Galaxy S26+ 12 + 256 GB 82.499 TL 97.999 TL Galaxy S26 12 + 256 GB 109.999 TL 119.999 TL Galaxy S26 Ultra 12 + 256 GB 121.999 TL 131.999 TL

Webtekno, yukarıda görülen fiyatların direkt olarak Samsung’un resmi sitesindeki fiyatlara yapılan artışlar olduğunu belirtirken, bu yüzden üçüncü taraf satıcılarda daha farklı fiyatlar görmenin mümkün olabileceğini söylüyor.