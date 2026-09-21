Samsung Galaxy S26, S26+ ve S26 Ultra'ya zam geldi! İşte yeni fiyatlar

Webtekno'da yer alan habere göre; Samsung Türkiye, Galaxy S26, Galaxy S26+ ve Galaxy S26 Ultra modellerinin Türkiye satış fiyatlarını artırma kararı aldı.
|Model
|Eski fiyatı
|Yeni fiyatı
|Galaxy S26 12 + 256 GB
|70.499 TL
|77.999 TL
|Galaxy S26+ 12 + 256 GB
|82.499 TL
|97.999 TL
|Galaxy S26 12 + 256 GB
|109.999 TL
|119.999 TL
|Galaxy S26 Ultra 12 + 256 GB
|121.999 TL
|131.999 TL
Webtekno, yukarıda görülen fiyatların direkt olarak Samsung’un resmi sitesindeki fiyatlara yapılan artışlar olduğunu belirtirken, bu yüzden üçüncü taraf satıcılarda daha farklı fiyatlar görmenin mümkün olabileceğini söylüyor.
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