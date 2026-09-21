Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Samsung Galaxy S26, S26+ ve S26 Ultra'ya zam geldi! İşte yeni fiyatlar

Webtekno'da yer alan habere göre; Samsung, Galaxy S26 serisinin Türkiye fiyatlarını zam yaptı. Böylece şirketin Galaxy S26, S26+ ve S26 Ultra modellerinin Türkiye fiyatları arttı.

Samsung Galaxy S26, S26+ ve S26 Ultra'ya zam geldi! İşte yeni fiyatlar
Enes Çırtlık

Webtekno'da yer alan habere göre; Samsung Türkiye, Galaxy S26, Galaxy S26+ ve Galaxy S26 Ultra modellerinin Türkiye satış fiyatlarını artırma kararı aldı.

Samsung Galaxy S26, S26+ ve S26 Ultra ya zam geldi! İşte yeni fiyatlar 1

PEKİ GALAXY S26 MODELLERİNİN FİYATLARINA NE KADAR ZAM GELDİ?

Model Eski fiyatı Yeni fiyatı
Galaxy S26 12 + 256 GB 70.499 TL 77.999 TL
Galaxy S26+ 12 + 256 GB 82.499 TL 97.999 TL
Galaxy S26 12 + 256 GB 109.999 TL 119.999 TL
Galaxy S26 Ultra 12 + 256 GB 121.999 TL 131.999 TL

Samsung Galaxy S26, S26+ ve S26 Ultra ya zam geldi! İşte yeni fiyatlar 2

Webtekno, yukarıda görülen fiyatların direkt olarak Samsung’un resmi sitesindeki fiyatlara yapılan artışlar olduğunu belirtirken, bu yüzden üçüncü taraf satıcılarda daha farklı fiyatlar görmenin mümkün olabileceğini söylüyor.

YENİ QNB MÜŞTERİLERİNE %0 FAİZLİ 100.000 TL FIRSATI!

YENİ QNB MÜŞTERİLERİNE %0 FAİZLİ 100.000 TL FIRSATI!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dünyanın en dar kayalığı: Lavların üzerine köy kurdular!Dünyanın en dar kayalığı: Lavların üzerine köy kurdular!
Kızılırmak'ta insan boyunda balık avı!Kızılırmak'ta insan boyunda balık avı!

Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Samsung Türkiye Zam
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Avrupa'nın dev ülkesinde alarm! Savaş için tarih verdiler

Avrupa'nın dev ülkesinde alarm! Savaş için tarih verdiler

Berlin'deki seçimi başbakanlığa Elif Eralp'i aday gösteren Sol Parti kazandı!

Berlin'deki seçimi başbakanlığa Elif Eralp'i aday gösteren Sol Parti kazandı!

Amedspor zirveye çıktı! Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etti

Amedspor zirveye çıktı! Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etti

Ceza ve İrem Derici sahneye çıkmadı: Festivalde ortalık karıştı

Ceza ve İrem Derici sahneye çıkmadı: Festivalde ortalık karıştı

Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan gözaltına alındı

Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan gözaltına alındı

Fon soruşturmasında İsviçre hesaplarına 15 milyon dolar ve 25 milyon euro transfer ortaya çıktı

Fon soruşturmasında İsviçre hesaplarına 15 milyon dolar ve 25 milyon euro transfer ortaya çıktı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.